Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Türkiye'nin önünde pürüzsüz 5 yıl var

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, "Türkiye'nin önünde erken seçim gibi konuların gündeme gelmeyeceği pürüzsüz 5 yıl var. Bu dönemde ekonomi hedeflerine odaklanılacak, reformlara öncelik verilecek" dedi.