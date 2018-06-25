Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Türkiye'nin önünde pürüzsüz 5 yıl var

24 Haziran seçimlerinin ardından Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşisinde ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ertem, şunları söyledi:
- Sermaye piyasasında, maliye ve para politikasındaki kazanımlar güçlendirilecek; serbest piyasa ekonomisine dair kazanımlar korunacak.
- Para-Maliye politikalarının birlikteliği daha kararlı şekilde sağlanacak.
- TCMB piyasa gerekleri ve gerçekleri doğrultusunda adım atar. TCMB'nin bağımsızlığı esas, bu konuda şüpheye yer yok.
- Bütçe'nin gelir ve harcama tarafında bütçe disiplini konusunda güçlü adımlar atacağız.
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