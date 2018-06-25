Amerikan ikonu Harley-Davidson, Trump'a misillemeden kurtulmak için üretimini AB'ye taşıyor

© REUTERS / Carlos Barria Harley-Davidson, Beyaz Saray'a girdi

ABD'nin çelik-alüminyum ithalatına yüzde 25'lik ek gümrük vergisine karşı AB'nin 22 Haziran'da yürürlüğe giren yüzde 25'lik ek vergi misillemesi kapsamına giren Harley-Davidson motor şirketi, üretimini kısmen yurtdışına çıkaracak.

Bu da, şirketin istihdamını ABD'de azaltıp AB'de artıracağı anlamına geliyor.

Milwaukee/Wisconsin merkezli Harley-Davidson, ABD'den AB'ye ihraç edilen motosiklet başı fiyatın ek vergi yüzünden 2.200 dolar artacağı sonucuna vardı.

Trump, last year: “Thank you Harley-Davidson for building things in America.”

Tying it to winning WI in 2016: “I want to thank the people of Wisconsin. Great people. Amazing people. And they get it.” https://t.co/dlzui62PkQ — Peter Alexander (@PeterAlexander) 25 Haziran 2018

© REUTERS / Bryan Woolston AB'nin ABD'nin sembol ürünlerine misilleme vergisi başladı

​Ancak şirket, yaşlı kıtadaki satışlarının etkilenmemesi için Avrupa'da fiyat artışına gitmeyeceğini duyurdu.

Bu yılı 30-45 milyon dolar arası zararla kapatacağını ve yıllık 90-100 milyon zarar edeceğini hesaplayan Harley-Davidson, bunun sonucunda motorsiklet üretimini ABD'den AB'ye taşıma kararı aldı.

Şirket, 'ABD merkezli üretime bağlılığını koruduğunu, AB'nin ek vergilerinden kurtulmak için uluslararası üretimi artırmanın kendi tercihleri olmadığını, ama Avrupa'da iş yapıp tüketicilere mamüllerini ulaştırmak için tek sürdürülebilir yol olduğunu' açıkladı.

JUST IN: Harley-Davidson to move some production out of US after new Europe tariffs https://t.co/S2d3nhrV8X pic.twitter.com/RiWK9HPily — The Hill (@thehill) 25 Haziran 2018

© REUTERS / Yves Herman ABD çelik-alüminyum tokadı attı, Avrupa Birliği rest çekti

ABD'de talep azalması yaşayan ikonik motosikletlerin toplam satışının yüzde 43'ü ABD dışında gerçekleşiyor. Bu oranı yüzde 50'ye çıkarmayı amaçlayan Harley, 2017'de Avrupa'da 40 bin yeni motosiklet sattı. Bu, toplam satışların yüzde 14'üne tekabül etti.

Harley, motorsiklet üretimini AB'ye taşımanın ek yatırım gerektireceğinden 9-18 ay alacağını belirtti.