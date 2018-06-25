Amerikan ikonu Harley-Davidson, Trump'a misillemeden kurtulmak için üretimini AB'ye taşıyor

Bu da, şirketin istihdamını ABD'de azaltıp AB'de artıracağı anlamına geliyor.
Milwaukee/Wisconsin merkezli Harley-Davidson, ABD'den AB'ye ihraç edilen motosiklet başı fiyatın ek vergi yüzünden 2.200 dolar artacağı sonucuna vardı.
Trump, last year: “Thank you Harley-Davidson for building things in America.”— Peter Alexander (@PeterAlexander) 25 Haziran 2018
Tying it to winning WI in 2016: “I want to thank the people of Wisconsin. Great people. Amazing people. And they get it.” https://t.co/dlzui62PkQ
Ancak şirket, yaşlı kıtadaki satışlarının etkilenmemesi için Avrupa'da fiyat artışına gitmeyeceğini duyurdu.
Bu yılı 30-45 milyon dolar arası zararla kapatacağını ve yıllık 90-100 milyon zarar edeceğini hesaplayan Harley-Davidson, bunun sonucunda motorsiklet üretimini ABD'den AB'ye taşıma kararı aldı.
Şirket, 'ABD merkezli üretime bağlılığını koruduğunu, AB'nin ek vergilerinden kurtulmak için uluslararası üretimi artırmanın kendi tercihleri olmadığını, ama Avrupa'da iş yapıp tüketicilere mamüllerini ulaştırmak için tek sürdürülebilir yol olduğunu' açıkladı.
JUST IN: Harley-Davidson to move some production out of US after new Europe tariffs https://t.co/S2d3nhrV8X pic.twitter.com/RiWK9HPily— The Hill (@thehill) 25 Haziran 2018
ABD'de talep azalması yaşayan ikonik motosikletlerin toplam satışının yüzde 43'ü ABD dışında gerçekleşiyor. Bu oranı yüzde 50'ye çıkarmayı amaçlayan Harley, 2017'de Avrupa'da 40 bin yeni motosiklet sattı. Bu, toplam satışların yüzde 14'üne tekabül etti.
Harley, motorsiklet üretimini AB'ye taşımanın ek yatırım gerektireceğinden 9-18 ay alacağını belirtti.
LATEST: Harley-Davidson to shift some production of motorcycles out of U.S. after EU tariffs https://t.co/tsHqDeIgZ4 pic.twitter.com/IDFlHtZjLN— Bloomberg (@business) 25 Haziran 2018
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