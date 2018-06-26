Ünlü yatırımcı Mobius'tan tavsiye: Türk Lirası ucuz, satın alın

Mobius Capital Partners'ın kurucusu Mark Mobius, “Türk Lirası ucuz, alım tavsiye ediyorum” dedi.
İstanbul'da katıldığı etkinlikte konuşan Mobius, gelişen ülkelerin ortalama büyümesinin de yüzde 5 olarak beklendiğini söyledi. Mobius, özetle şu açıklamaları yaptı:
- Türkiye'ye birçok kez geldim, insanların üretkenliği muazzam. Faizler de fena değil.
- Bugün size gelişen piyasaların tarihi hakkında bir genel bakış vermek istiyorum. Gelişen pazarlara baktığınızda 2017'de dünya değişmiş durumda. Daha önce 1987'de gelişen ülke fonlarını kurduğumuzda birkaç Asya ülkesi ve Meksika vardı. Çin, Dubai gibi ülkelerin 25 yıl önceki haline bakın. Şu anda ofisimizin olduğu yerde yeller esiyordu. Gelişen ülkeler küresel GSYH'nin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor. 1987'de finans piyasalarının sadece yüzde 25'i gelişen pazarlardı. Bu yüzden Türkiye'yi ve gelişen pazarları seviyoruz.© REUTERS / Ralph Orlowski
- Demografik bileşenlere baktığınızda ise gelişmiş ülkelerde ortalama yaş 41, gelişen ülkelerde 33. Bir insanın en üretken yaşları.
- Bugün döviz rezervlerinin yarısından fazlası gelişmekte olan ekonomilerde. Kamu borcu gelişmiş ülkelerde çok yüksek fakat gelişen ülkelerde daha sağlıklı düzeyde. Uzun vadeli performansına baktığınızda MSCI endeski ve küresel piyasaların performansı karşılaştırıldığında, gelişen pazarlarının© AFP 2018 / Kazuhiro NOGI
- Kız kardeşim 2007'de gelişen pazarlara yatırım yapmıştı. Sonra kriz oldu. Bir gün gelişen ülke performansı dipteyken ziyarete gittim, kapıyı vurdum. Açmadı ve şöyle seslendi: "Kapıyı açmıyorum, paramı geri getirene kadar. Kapıyı açarsak paranı nasıl geri kazanacağını söylerim dedim. Daha da fazla al dedim. Tabi durumu yetmemişti ama çok iyi olurdu.
- Para biriminin zayıf olması kötü birşey değil.
Mobius geçen günlerde Türkiye'den gelebilecek negatif bulaşma riski ve Arjantin ile Brezilya'nın durumu nedeniyle gelişen piyasalarda olumsuzluğun artabileceğini söylemişti.
81 yaşındaki piyasa gurusu Mark Mobius Franklin Templeton Investments’ten ayrıldıktan sonra emeklilikten vazgeçerek Mobius Capital Partners'ı kurmuştu.
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