Ünlü yatırımcı Mobius'tan tavsiye: Türk Lirası ucuz, satın alın

Mobius Capital Partners'ın kurucusu Mark Mobius, “Türk Lirası ucuz, alım tavsiye ediyorum” dedi.

İstanbul'da katıldığı etkinlikte konuşan Mobius, gelişen ülkelerin ortalama büyümesinin de yüzde 5 olarak beklendiğini söyledi. Mobius, özetle şu açıklamaları yaptı:

Türkiye'ye birçok kez geldim, insanların üretkenliği muazzam. Faizler de fena değil.

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Demografik bileşenlere baktığınızda ise gelişmiş ülkelerde ortalama yaş 41, gelişen ülkelerde 33. Bir insanın en üretken yaşları.

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Kız kardeşim 2007'de gelişen pazarlara yatırım yapmıştı. Sonra kriz oldu. Bir gün gelişen ülke performansı dipteyken ziyarete gittim, kapıyı vurdum. Açmadı ve şöyle seslendi: "Kapıyı açmıyorum, paramı geri getirene kadar. Kapıyı açarsak paranı nasıl geri kazanacağını söylerim dedim. Daha da fazla al dedim. Tabi durumu yetmemişti ama çok iyi olurdu.

Para biriminin zayıf olması kötü birşey değil.

Mobius geçen günlerde Türkiye'den gelebilecek negatif bulaşma riski ve Arjantin ile Brezilya'nın durumu nedeniyle gelişen piyasalarda olumsuzluğun artabileceğini söylemişti.

81 yaşındaki piyasa gurusu Mark Mobius Franklin Templeton Investments’ten ayrıldıktan sonra emeklilikten vazgeçerek Mobius Capital Partners'ı kurmuştu.