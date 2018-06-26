Moody's: Türkiye'nin devam eden değerlendirmesi, kurulacak hükümetin politikalarına odaklanacak

Açıklamada ayrıca, "Ekonomiye güvenin tekrar sağlanması ve Türkiye'nin yüksek cari açığı ile dış borç ödeme gereksinimlerini karşılayacak yeterli kaynağı bulma becerisine güvenin daha da artması için bu politikalar kilit önemde" denildi.
Türkiye'nin kredi notunu olası bir indirim için gözden geçirmeye alan Moody's, bu değerlendirmenin yeni hükümetin izleyeceği politikalara odaklanacağını ifade etti.
Açıklamada ayrıca, "Ekonomiye güvenin tekrar sağlanması ve Türkiye'nin yüksek cari açığı ile dış borç ödeme gereksinimlerini karşılayacak yeterli kaynağı bulma becerisine güvenin daha da artması için bu politikalar kilit önemde" denildi.
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