Eylem ve grevlerin sürdüğü İran'da, Cumhurbaşkanı Ruhani'den birlik çağrısı

İran'da ekonomi kaynaklı eylem ve grevler sürerken Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'güven ve umudu korumak' için ulusal birlik çağrısı yaptı.

© AP Photo / Iranian Labor News Agency İran'ın başkentinde grev, protesto ve polis müdahalesi

İran para birimi riyalin döviz piyasasındaki büyük kaybının ardından pazartesi günü başkent Tahran'daki Büyük Çarşı esnafının başlattığı ve ülke geneline yayılan grev ve eylemler hala devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Ruhani televizyondan uzun bir konuşma yaptı.

'HEPİMİZ EL ELE VERMELİYİZ'

Ruhani " Medya, akademisyenler, din adamları, halkın sesi olan herkes, Meclis, yargı sistemi… Hepimiz el ele vermeliyiz" dedi.

Ruhani "Emin olun eğer iki değerli şeyi temin edebilirsek, umut ve halkın güveni, tüm sorunların üstesinden geliriz" İfadelerini kullandı.

'DOSTLARIMIZDAN DAHA FAZLA DESTEK BEKLİYORUZ'

Ruhani sözlerini "İnsanlar neden endişeleniyor? Bugün bu kaygı, düşmanların medyası tarafından yaratılıyor. Onlar işlerini yapıyor ancak biz dostlarımızdan daha fazla destek bekliyoruz" şeklinde sürdürdü.

2013'te ilk kez seçilen, 2017'de reformcuların desteğiyle yeniden seçilerek iktidara gelen ılımlı Ruhani, son haftalarda aşırı muhafazakar kesimin gerek gezete yazılarında olsun gerek hutbelerde olsun yoğun şekilde saldırısı altındaydı.

Muhalifleri, hükümetin nüfusun en kırılgan kesimlerini enflasyon ve fiyat artışları karşısında ihmal ettiğini savunuyor. İran riyali son 6 ayda yüzde 50 oranında değer kaybederken, 2 dolar yaklaşık 85.000 riyale denk geliyor.