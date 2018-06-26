Kayıt
18:40 26 Haziran 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    Eylem ve grevlerin sürdüğü İran'da, Cumhurbaşkanı Ruhani'den birlik çağrısı

    © NASA. Danish Siddiqui/
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 31

    İran'da ekonomi kaynaklı eylem ve grevler sürerken Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'güven ve umudu korumak' için ulusal birlik çağrısı yaptı.

    İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşısı'ndan meclise uzanan protesto, 25.06.2018
    © AP Photo / Iranian Labor News Agency
    İran'ın başkentinde grev, protesto ve polis müdahalesi
    İran para birimi riyalin döviz piyasasındaki büyük kaybının ardından pazartesi günü başkent Tahran'daki Büyük Çarşı esnafının başlattığı ve ülke geneline yayılan grev ve eylemler hala devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Ruhani  televizyondan uzun bir konuşma yaptı.

    'HEPİMİZ EL ELE VERMELİYİZ'

    Ruhani " Medya, akademisyenler, din adamları, halkın sesi olan herkes, Meclis, yargı sistemi… Hepimiz el ele vermeliyiz" dedi.

    Ruhani "Emin olun eğer iki değerli şeyi temin edebilirsek, umut ve halkın güveni, tüm sorunların üstesinden geliriz" İfadelerini kullandı.

    'DOSTLARIMIZDAN DAHA FAZLA DESTEK BEKLİYORUZ'

    Ruhani sözlerini "İnsanlar neden endişeleniyor? Bugün bu kaygı, düşmanların medyası tarafından yaratılıyor. Onlar işlerini yapıyor ancak biz dostlarımızdan daha fazla destek bekliyoruz" şeklinde sürdürdü.

    2013'te ilk kez seçilen, 2017'de reformcuların desteğiyle yeniden seçilerek iktidara gelen ılımlı Ruhani, son haftalarda aşırı muhafazakar kesimin gerek gezete yazılarında olsun gerek hutbelerde olsun yoğun şekilde saldırısı altındaydı.

    Muhalifleri, hükümetin nüfusun en kırılgan kesimlerini enflasyon ve fiyat artışları karşısında ihmal ettiğini savunuyor. İran riyali son 6 ayda yüzde 50 oranında değer kaybederken, 2 dolar yaklaşık 85.000 riyale denk geliyor.

    İlgili konular:

    ABD Dışişleri'ne sıkı markaj: 'İran'da protestolar büyüyor' paylaşımının kaynağı ne?
    İran'dan döviz çağrısı
    Etiketler:
    Riyal, Grev, Protesto, Hasan Ruhani, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rus öğrenciler görkemli törenlerle okula veda etti
    Rus öğrenciler, okula görkemli törenlerle veda etti
    Karikatür
    Harley-Davidson üretimi AB'ye taşıyor
    İnfografik
    Taraftar, nerelisin?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam