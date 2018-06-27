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18:57 27 Haziran 2018
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    İstanbul Atatürk Havalimanı / THY

    THY, 3. havalimanı için 1 milyar dolar kredi çekecek

    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Ekonomi
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    Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul 3. havalimanı yatırımı kapsamında yaklaşık 1 milyar dolarlık kredi için bankalarla imza aşamasında olduğu belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - 3. Havalimanı
    © AA / Berk Özkan
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    THY, İstanbul 3. havalimanına taşınması kapsamında yapacağı yatırımlarda kullanılmak üzere 800 milyon dolar ile 1 milyar dolar arası kredi için 12-13 yerli ve yabancı banka ile imza aşamasında olduğu bildirildi.

    Konuya yakın üç kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre finansman sağlayacak bankalar arasında beş yerli banka ve ICBC'nin de dahil olduğu Çinli bankalar bulunuyor.

    İki kaynak İş Bankası, Yapı Kredi, Alternatifbank, Ziraat Katılım’ı finansman sağlayacak yerli bankalar arasında gösterdi. 

    ICBC THY'ye bir finansman sağladığını teyit ederken, adı geçen diğer bankalardan ve THY'den, Reuters'ın konu ile ilgili sorusuna henüz yanıt gelmedi.

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    Konuya yakın bir kaynak, "THY'nin İstanbul üçüncü havalimanına taşınması için gerekli kredi için bankalarla görüşmelerin sürdüğünü ve imza aşamasında olduğunu belirterek, "IGA sadece havalimanını yapıyor. THY yeni havalimanına binalar, müşteri satış ofisleri, taşıma bantları gibi yatırımları kendisi yapacak ve bunlar için finansman gerekiyor" dedi.

    TEMMUZDA BİTECEK

    Bir başka kaynak da anlaşmanın temmuz ayında bitmesinin beklendiğini belirterek, "Bankalarla yapılacak kredi sözleşmeleri bitmek üzere. Temmuz ayında anlaşmanın sonuçlanması beklenebilir. Sağlanan finansman 800 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olabilir" dedi.

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    Konuya yakın bir başka kaynak da, "Çinli bankaların da finansmanda iştahlarının olduğunu belirterek, "ICBC bu bankaların arasında yer alıyor. Kredide vadeler bir yılı geri ödemesiz olmak üzere 3 ve 5 yıl arasında değişiyor" dedi.

    Toplam yatırım bedeli 10.25 milyar euro olan İstanbul 3. havalimanının 29 Ekim'de hizmete açılması planlanıyor. Üçüncü havalimanında 90 milyon yolcu, orta uzun vadede 150 milyon yolcu hedefleniyor.

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    Etiketler:
    İGA Havalimanı AŞ, Türk Hava Yolları (THY), 3. Havalimanı, Türkiye
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