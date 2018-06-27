Kayıt
18:56 27 Haziran 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Tavuk ithalatı

    Irak, Türkiye'den ithal edilecek beyaz etin vergisini yüzde 50'ye çıkarttı

    Sputnik
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Türkiye'nin beyaz et ihracatında en büyük pazarı Irak, 5 Ağustos'tan itibaren ithal edilecek tavuk ürünleri ve tavuk parçalarından ek vergiyi yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltecek.

    tavuk döner
    © AA /
    Türk Veteriner Hekimleri Birliği: 10 liradan ucuz tavuk döneri yemeyin
    Dünyada korumacılık duvarları giderek yükselirken Irak'tan da Türkiye'yi etkileyecek bir adım geldi.

    Gazete Habertürk'ün haberine göre, Irak hükümeti yerel ürünleri koruma ve ulusal sanayii geliştirme anlayışı çerçevesinde 5 Ağustos tarihinden itibaren bazı ürünlerin ithalatında ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

    ​Ekonomi Bakanlığı'nın Ekonomi Bülteni'nde yer alan Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin açıklamasına göre, Irak'a ithal edilecek tavuk ürünleri ve tavuk parçaları, donmuş kanatlı hayvan etleri ve sakatatlarından alınan ek vergi yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltildi.

    Tavuk çiftliği
    © AP Photo / Eric Risberg
    Beyaz ette kriz: Türkiye'nin 20 günlük tavuğu kaldı, fiyatlar iki katına çıkabilir
    Irak, tavuk eti ihracatında Türkiye'nin en büyük ve önemli pazarı konumunda. Sektör ihracatının yarısını bu ülkeye yapıyor.

    Türkiye'nin 2017 yılında beyaz et üretimi yüzde 13, ihracatı ise yüzde 31 artış gösterdi.

    75 ülkeye ihracat yapan kanatlı eti sektörü dünya ticaretinde 5. sırada yer alıyor.

    PATATES CİPSİNE YÜZDE 85 VERGİ

    Viski
    © REUTERS / Bryan Woolston
    Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor
    Irak hükümeti tarafından doğal patates cipsinden alınan ek gümrük vergisi de yüzde 10'dan yüzde 85'e çıkarıldı.

    Öte yandan erkek takım elbisesine yüzde 20, çamaşır suyu, leke çıkarıcı ve jel bulaşık deterjanlarına yüzde 30, elektrik kabinlerine yüzde 26, Newcastle hastalığı aşısı, PPR aşısı ve süt kremasına yüzde 100, Lansoprazol 15 mg tablet ve inşaat bloklarına yüzde 27, birinci ve ikinci öğretim okul kitaplarına yüzde 200 ek gümrük vergisi getirildi.

    Ek vergi uygulamasında dört yıl boyunca indirime gidilmeyecek.

    İlgili konular:

    Döviz kuru arttı, THY zam yaptı
    Etiketler:
    Tavuk, Türkiye, Irak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Türk hava akrobasi ekipleri Bakü semalarında
    'Türk Yıldızları' Bakü semalarını 'aydınlattı'
    Karikatür
    Harley-Davidson üretimi AB'ye taşıyor
    İnfografik
    Suriye'deki güç dengesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam