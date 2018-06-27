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18:56 27 Haziran 2018
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    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

    Zeybekci: ABD’nin kararları bizi bağlamaz

    © AA /
    Ekonomi
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    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'ABD'nin müttefiklerine İran'dan petrol ithalatını durdurma çağrısı yapacağına' yönelik iddiayı değerlendirirken "ABD'nin kararı bizi bağlamaz. Uygun gördüğümüz gibi hareket ederiz" ifadesini kullandı.

     Reuters ajansı, bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde '4 Kasım’a kadar İran’dan petrol alımını sıfırlayın' şeklinde bir girişim başlattığını duyurdu.

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
    © AA / Metin Aktas
    Zeybekci: ABD'ye ek vergi bugün başlayacak
    'UYGUN GÖRDÜĞÜMÜZ GİBİ HAREKET EDERİZ'

    Dünya gazetesinin aktardığına göre, Zeybekci, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında bu haberin hatırlatılarak değerlendirmesinin istenmesi üzerine konuştu. Zeybekci, “ABD Ticaret Bakanlığı kararları bizi bağlamaz. Biz Türkiye’nin çıkarları için uygun gördüğümüz gibi hareket ederiz. Bizi Birleşmiş Milletler Kararları bağlar. Biz ancak BM kararlarını tanırız. Dost ve kardeş İran’ın mağdur edilmemesine özen gösterilmesine çalışırız” yanıtı verdi.

    Zeybekci, ABD Ticaret Bakanlığı yetkililerinin, aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelerden çelik ve alüminyum ürünlerine ilave vergi getirilmesi sürecinde Avrupa ve diğer ülkeleri suçlamasına tepki gösterdi.

    İran petrol
    © REUTERS / RAHEB HOMAVANDI
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    'KARAR ÖNCESİ DEFALARCA GÖRÜŞMEK İSTEDİK'

    ABD yetkilisinin “Biz sorumlu davrandık, Avrupa ve diğerleri uzlaşmadı” yönündeki ifadesine, “Sanki kendilerini tarif ediyorlar” yanıtını veren Zeybekci şu ifadeleri kullandı:

    “Karar öncesinde hiç diyalog kurmadılar, doğrudan kararı uygulamaya geçtiler. Yazılı olarak biz defalarca görüşme isteği bildirdik, Büyükelçimiz de çalıştı. Son olarak Bakan Yardımcımız gitti."

    ABD - AB
    © AFP 2018 / str / belga
    AB ülkeleri, ABD ürünlerine vergi uygulanması planını oybirliğiyle destekledi
    22 ÜRÜNE VERGİ HATIRLATMASI

    Zeybekci, ABD’nin çelik ve alüminyuma ilave vergi koyma kriterlerinin, ABD’nin açık vermesi ve küresel terörle mücadeleye katkı verilmemesi olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin her iki kritere de uymamasına rağmen ilave vergiye maruz kaldığını, buna misilleme olarak da 22 ABD menşeli ürüne Türkiye’nin ilave vergi koyduğunu hatırlattı.

    Zeybekci'nin bahsettiği bu verginin Türkiye'deki bazı ürünlere zam olarak geri döneceği değerlendiriliyor.

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    Etiketler:
    Vergi, Nihat Zeybekci, İran, Türkiye, ABD
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