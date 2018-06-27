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18:56 27 Haziran 2018
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    Tuz Gölü için 1.2 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

    Tuz Gölü için 1.2 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Ekonomi
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    Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi için Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile toplamda 1.2 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalandı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi'nin finansman anlaşması imza töreninde konuştu.

    The World Bank Group building is seen at the start of the Annual Fall meetings of the International Monetary Fund (IMF) and World Bank on October 10, 2008 in Washington, DC.
    © AFP 2018 / TIM SLOAN
    Dünya Bankası, Türkiye'ye 600 milyon dolarlık 'Tuz Gölü' kredisini onayladı
    Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinin yeni fazları için Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile toplamda 1.2 milyar dolarlık finansman anlaşmasına imza atıldığını belirten Albayrak, şunları söyledi:

    "Hem geri ödeme koşulları ve uygun maliyeti hem de düşük faizi ile Türkiye için önemli bir finansman kaynağı olacak. Geçen yıl Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin 550 milyon metreküplük ilk fazını devreye aldık. O gün milletimizle bu tesisimizin kapasitesini 5,4 milyar metreküpe çıkarma projemizi paylaşmıştık. İnşallah yoğun bir çalışma ile kapasiteyi kademeli olarak artıracak ve 2023 yılından önce 5.4 milyar metreküplük kapasiteye ulaşacağız. Silivri doğalgaz depolama tesisimizdeki genişleme ile birlikte 10 milyar metreküplük depolama hedefimize de ulaşacağız."

    ​Albayrak, son dönemde Türkiye'nin büyük enerji projeleriyle daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi, TürkAkımı ile bunların yanında hayata geçirilen yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi projelerimiz, doğalgaz depolama yatırımlarımız ve LNG terminallerimizle artık bölgede doğalgaz ticaret merkezi olma hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz" diye konuştu.

    'KREDİ, TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNE DUYULAN GÜVENE VERİLDİ'

    Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesine finansman sağlayan iki bankanın da kredi onaylarını seçim döneminde verdiğinin altını çizen Albayrak, bu kredinin Türkiye'nin geleceğine, istikrarına ve ülke ekonomisine duyulan güvene verildiğini söyledi.

    Tuz Gölü'ndeki gaz deposu
    © AA /
    Tuz Gölü'ndeki gaz deposu açılıyor
    Albayrak, siyasal istikrarın olduğu yerde güvenin, güvenin olduğu yerde de yatırım ve ekonomik büyümenin olduğunu anlattı. Albayrak, şunları söyledi:

    "Türkiye artık öngörülebilir politikalarla geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Artık yatırımcılar da uluslararası finans kuruluşları da şunu iyi biliyor: Türkiye'nin önü açık. İhracatıyla, istihdamıyla, yatırımlarıyla büyümeyi destekleyecek her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün yol haritasını hazırladık. Enerji de bu alanların başında geliyor. Enerjide Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak teknoloji ve verimlilik odaklı bir altyapının temellerini attık. Türkiye'nin enerjide gelecek vizyonu olan Milli Enerji ve Maden Politikasını ilan ettik. Artık kim gelirse gelsin önemli değil. Kurumlarda devamlılık esasından hareketle enerjide bütün hedeflerimizi hayata geçireceğimiz kapsamlı bir yol haritamız var. Türkiye artık kurumsallaşıyor. Kişilerden bağımsız bir yapıya kavuşuyor. Kişilerin değil, vizyonun, projelerin, yatırımların devamı söz konusu artık."

    Etiketler:
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB), Dünya Bankası, Berat Albayrak, Tuz Gölü
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