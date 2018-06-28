Şahenk, yeni satışla gündemde

Reuters’ın aktardığına göre, Doğuş Otomotiv bağlı ortaklığı D-Auto Suisse SA hisselerinin satışı için Orchid Swiss Development ve Juglans Regia ile müzakerelere başlanacağını duyurdu.
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Şirketten dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, müzakerelerin Lozan şehrinde kurulu Porsche satış ve satış sonrası servis hizmeti veren D-Auto Suisse SA’nın toplam sermayesinin yüzde 100’ünü temsil eden Doğuş Grubu Şirketleri ve Doğuş Otomotiv’e ait payların muhtemel alım-satımına yönelik olacağı belirtildi.
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