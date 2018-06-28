Dolar 4.62'den işlem görüyor

© AFP 2018 / Doların seçime olumlu tepkisi kısa sürdü

Dolar/TL yeni güne hafif yükselişle başlayarak 4.62-63 bandında seyrediyor. Euro da aynı dakikalarda 5.35 liradan el değiştiriyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1562 seviyelerinde.

TL'nin son iki gündür diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha iyi performans gösterdiğini aktaran analistler, yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar açıklığa kavuşmadıkça dolar/TL'de temkinli volatil seyrin sürmesini bekliyor.

Altının ons fiyatı da 1251.90 dolardan işlem görüyor.