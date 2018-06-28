Dolar 4.62'den işlem görüyor

Dolar/TL yeni güne hafif yükselişle başlayarak 4.62-63 bandında seyrediyor. Euro da aynı dakikalarda 5.35 liradan el değiştiriyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1562 seviyelerinde.
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TL'nin son iki gündür diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha iyi performans gösterdiğini aktaran analistler, yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar açıklığa kavuşmadıkça dolar/TL'de temkinli volatil seyrin sürmesini bekliyor.
Altının ons fiyatı da 1251.90 dolardan işlem görüyor.
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