TCMB'nin resmi rezerv varlıkları yüzde 4.2 azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Mayıs ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre resmi rezerv varlıkları, nisan ayına göre yüzde 4.2 azalarak 107.3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

TCMB tarafından, Mayıs 2018 dönemine ilişkin 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi' verileri yayımlandı.

TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

"Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak 107,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalarak 81,3 milyar ABD doları olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,4 oranında azalarak 24,5 milyar ABD doları olmuştur.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalarak 10,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 6,6 milyar ABD doları anapara, 4,2 milyar ABD doları faizlerden oluşmaktadır. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1 milyar ABD doları bir ay, 0,8 milyar ABD doları 2-3 ay ve 9 milyar ABD doları 4-12 ay içerisinde ödenecektir.

Mayıs 2018'de döviz varlıkları 81,3 milyar $, altın cinsinden rezerv varlıkları 24,5 milyar $ seviyesinde gerçekleşti https://t.co/GhhB9nc3D5 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 28 Haziran 2018

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalarak 62,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."