TCMB'nin resmi rezerv varlıkları yüzde 4.2 azaldı

TCMB tarafından, Mayıs 2018 dönemine ilişkin 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi' verileri yayımlandı.
TCMB'den yapılan açıklama şöyle:
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalarak 10,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 6,6 milyar ABD doları anapara, 4,2 milyar ABD doları faizlerden oluşmaktadır. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1 milyar ABD doları bir ay, 0,8 milyar ABD doları 2-3 ay ve 9 milyar ABD doları 4-12 ay içerisinde ödenecektir.
Mayıs 2018'de döviz varlıkları 81,3 milyar $, altın cinsinden rezerv varlıkları 24,5 milyar $ seviyesinde gerçekleşti https://t.co/GhhB9nc3D5— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 28 Haziran 2018
Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalarak 62,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)