'Sony, Türkiye'deki telefon satışlarını sonlandıracak'

Sosyal medyada mobil cihazlarla ilgili yaptığı tanıtımlarla bilinen 'sızıntı uzmanı' Evan Blass tarafından yapılan açıklamada, elektronik devi Sony'nin telefon satışlarında Türkiye operasyonunu durduracağı iddia edildi.

© REUTERS / Mario Anzuani WikiLeaks hacklenmiş Sony belgelerini ikinciye hackledi

Bad news for Sony Mobile fans in the Middle East, Turkey, and Africa: I'm hearing that the company will "shut down its operations and offices" in the region by October. — Evan Blass (@evleaks) June 27, 2018

Elektronik eşya üretiminde dünya çapında ön sıralarda yer alan Sony'nin, telefon satışlarında Türkiye operasyonunu durdurma kararı vermek üzere olduğu iddia edildi. Şirkete yakın kaynak olan Evan Blass'tan tarafından açıklamada, Sony'nin Türkiye dahil bölge ülkelerinde telefon satışlarını sonlandıracağı kaydedildi.

​Blass, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ortadoğu, Türkiye ve Afrika'daki Sony hayranları için kötü haber" ifadelerini kullandı ve "Şirketin ofislerini ve operasyonlarını durduracağını duyuyorum" dedi.

Sony tarafından ise konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.