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01:00 29 Haziran 2018
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    Ahmet Eşref Fakıbaba

    Fakıbaba: Suriye kardeştir, niye başka yerden patates alalım?

    © AA /
    Ekonomi
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    Fakıbaba, "Yeterli kadar patatesimiz var. Bugünden itibaren fiyatları düştü. Düşmeye devam edecek. Yeterli patatesimiz var ama fırsatçılardan dolayı fiyat yükseliyor" derken, Suriye'den patates alma sebebini de açıkladı: "Suriye kardeştir, oradaki insanların zenginleşmesini de isteriz. Neden Suriye dururken başka bir yerden alalım?"

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA / Muhammed Nuri Erdoğan
    Fakıbaba: 50 kuruş olan patates nasıl 5-6 liraya çıkar anlamış değilim
    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ankara Valiliği iş birliğinde Polatlı ilçesinde yapılan Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi'nin açılış törenine katıldı.

    Törenin ardından yerleşkeyi gezen Fakıbaba, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    ‘BEN DE HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM'

    Patates
    © AA /
    Rekabet Kurumu, patates ve soğanı takibe aldı
    Fakıbaba, Aksaray, Niğde mitingleri sırasında patates üreticilerinin ihracat desteği istediklerini ve bu desteğin sağlandığını belirterek şunları söyledi:

    "Ne oldu da depolarda bu kadar patates varken ve bunlar için ihracat desteği istenirken seçim öncesinde 50 kuruştan 6 liraya çıktı, ben de hayretler içerisindeyim. Seçimden sonra 'patates fiyatları düşecek' dedim, bugün düştü, bir hafta sonra daha fazla düşecek. Yeterli patatesimiz var ama fırsatçılardan dolayı fiyat yükseliyor. Biz de bunu regüle etmek için ithal etmek durumunda kalıyoruz."

    ‘SURİYE KARDEŞTİR ORADAKİ İNSANLARIN ZENGİNLEŞMESİNİ DE İSTERİZ'

    Patates
    © AA /
    Türkiye, Suriye'den patates ithal edecek
    Suriye'den patates alınma gerekçesinin sorulması üzerine Fakıbaba, şunları kaydetti:

    "İthalatı yapan Bakanlık biz değiliz ancak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin çıkarları söz konusudur. Suriye kardeştir, oradaki insanların zenginleşmesini de isteriz. Neden Suriye dururken başka bir yerden alalım? Ama zaten bu tip ithalatlar çok az ve fırsatçılara 'Biz buradayız' mesajı vermek için yapılır. Samanda da zaman zaman böyle oluyor. Bizim saman açığımız yok ama fırsatçılar, stokçular piyasayı boş bulduklarında fiyatı yükseltiyor."

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    Etiketler:
    Patates, Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
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