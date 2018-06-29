Akdeniz'de dengeleri değiştirecek doğalgaz keşfi

Mısır açıklarında çalışmalar yürüten enerji şirketleri tarafından dünyanın en büyük doğalgaz keşiflerinden birinin yapıldığı ve Mısır hükümetinin söz konusu keşfi duyurmaya hazırlandığı bildirildi.

İtalyan Eni şirketinin işletmeciliğini yürüttüğü Mısır'ın Akdeniz açıklarındaki Noor sahasında, yaklaşık 2 trilyon 550 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştirildi.

© REUTERS / Amir Cohen İsrail ile Mısır'dan 15 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması

Bugüne kadar Akdeniz'de keşfedilen tüm doğalgaz sahalarının toplamından daha fazla rezerve sahip olduğu hesaplanan Noor sahasındaki rezervin, resmi olarak açıklanmasının ardından dünyanın en büyük 10 doğalgaz sahası listesine girmesi bekleniyor.

Noor sahası, Eni şirketinin 2015'te 850 milyar metreküp ile Akdeniz'deki en büyük doğalgaz keşfini yaptığı Zohr sahası ile aynı blokta bulunuyor. Shorouk adı verilen blokun işletmeciliğini İtalyan Eni şirketi yapıyor.

İSRAİLLİ ŞİRKETLERİN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Söz konusu keşfe ilişkin gelişmelerin Tel Aviv borsasında duyulmasının ardından İsrail açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları yürüten şirketlerin hisseleri düşüşe geçti. Delek Group hisseleri yüzde 3.42, Delek Drilling yüzde 4.46, Isramco yüzde 3.63, ve Ratio Oil Exploration yüzde 4.70'lik kayıp yaşadı.

© Fotoğraf : © Flickr/ . Shell Shell'den Akdeniz gazı hamlesi

İsrail'in Leviathan ve Tamar sahalarında çalışmalar yürüten bu şirketler şubat ayında Mısır'a doğalgaz satmak üzere 15 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladıklarını açıklamışlardı.

Söz konusu anlaşmayı değerlendiren uzmanlar ise, Mısır'ın yeni keşiflerle yakın zamanda tekrar doğalgaz ihraç eden bir ülke haline geleceğini ve anlaşmanın içeriğinin boş olduğunu kaydetmişti.

Ülke içinde doğalgaz talebi de yüksek olan Mısır'ın yeni keşiflerle hem iç talebi karşılaması hem de yakın dönemde yeniden doğalgaz ihracatçısı durumuna gelmesi bekleniyor.

Söz konusu ihracatı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olarak yapması beklenen Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat ve İdku şehirlerinde Shell'e ait sıvılaştırma tesisleri bulunuyor. İsrailli şirketler de ellerindeki gazı bu tesisler üzerinden ihraç etmeyi planlıyor.