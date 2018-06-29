Ertem: Kurdaki dalgalanma yeni kabine ile normale döner

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, yeni dönemin en önemli özelliklerinden birinin para-maliye politikası çerçevesinin birbirine daha çabuk örtüşmesi olduğunu söyledi. Ertem, kurdaki dalgalanmanın kabine açıklanması sonrası normale döneceğini belirtti.

Yeni sistemde isimlerin hiçbir kıymet-i harbiyesi olmadığını ifade eden Ertem, yeni dönemin en önemli özelliklerinden birinin para-maliye politikası çerçevesinin birbirine daha çabuk örtüşmesi olduğunu söyledi.

Ertem, "Kabinede isimlerin önemi yoktur, burada cumhurbaşkanının çok önemli deneyimine bağlı olarak gerçekten çok yerinde tercihleri olacağını ekonomi için söylüyorum, piyasalar görecektir" dedi.

TRT Haber'de konuşan Ertem, Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7.4 büyüdüğünü kaydederek, "İkinci çeyrek büyümesinde de yaklaşık yüzde 5.5-6 civarında oran bekliyorum. Öncü göstergeler bize onu gösteriyor… Büyümede sert bir düşüş yok, yavaş bir dengelenmeyle, makro dengelerin yeniden oluşmasıyla… " dedi ve şöyle devam etti:

"Yumuşak bir aşağı doğru bir yön izleyecek büyüme grafiğimiz ama sonra Türkiye'nin enflasyonu ve cari açığı düşürecek sürdürülebilir bir büyüme temposunu hayata geçirmeye başlamasıyla birlikte, açıklanacak yeni programla, yeni dönemdeki başkanlık sistemi dinamikleriyle, Türkiye gerçekten istikrarlı ve makro dengeyi işaret eden diğer değişkenlerin de kur faiz gibi bütün bu değişkenlerin volatilitelerinin azaldığı, ve sürdürülebilirliğe oturduğu bir dönem yaşamaya başlayacağız."

'TÜRKİYE, TİCARET SAVAŞLARI MESELESİNDE AVANTAJLI KONUMDA'

Tarımda seçim öncesinde bazı anomalilerle karşılaşıldığını, gıda enflasyonu tarafında hızlı olunması gerektiğini söyleyen Ertem, stokçulukla mücadele gerektiğini, bağımsız denetleyici kurumların yeni dönemde daha güçlü olması için düzenlemeler yapıldığını belirtti ve enflasyon sepetine girebilecek ürünlerde üretimi planlamak, çiftçiye yardımcı olmak için hayvancılık ve hububat tarafında çok önemli adımlar atılacağını kaydetti.

Ertem, Türkiye'deki enflasyonun arz taraflı olduğunu, bu temel çarpıklık alanını düzeltmek için geçen yıl adımlar atıldığını ve bunun devam edeceğini belirtti.

Dünyada ticaret gerilimlerinin olduğu bir ortamda Türkiye'nin yatırım ortamını daha da iyileştirmek zorunda olduğunu ve bu adımların atılacağını söyleyen Ertem, Türkiye'nin şu anda ticaret savaşları meselesinde avantajlı konumda olduğunu, ciddi fırsatlar bulunduğunu söyledi.

'TEŞVİKLERDE SADELEŞTİRME OLMALI'

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Yatırım Destekli Teşvik Sistemi diyoruz, faiz oranları düşmeden bu yapılabilir mi?

Seçimlerden sonra risk primlerinin düşmeye başladığını, son bir haftada TL'nin gelişmekte olan ülke para birimleri arasında pozitif ayrıştığını ve bunun devamını beklediğini söyleyen Ertem, cari açık ve kur tarafındaki volatilitenin kabine açıklanması sonrası normale geleceğini önemli rahatlama olacağını belirtti.

Ertem, Türkiye'de özellikle KOBİ'lerin krediye ulaşımını sağlayacak reformların hızlı bir şekilde yapılacağını belirterek, teşviklerde sadeleşme olması gerektiğini kaydetti.

Burada üst üste binen çok teşvik ve bürokrasi olduğunu söyleyen Ertem, yararlanma oranlarını yukarı çekmek için sadeleştirme gerektiğini, bunun adımları önümüzdeki dönemde atılabileceğini belirtti.