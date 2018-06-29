Ertem: Kurdaki dalgalanma yeni kabine ile normale döner

Yeni sistemde isimlerin hiçbir kıymet-i harbiyesi olmadığını ifade eden Ertem, yeni dönemin en önemli özelliklerinden birinin para-maliye politikası çerçevesinin birbirine daha çabuk örtüşmesi olduğunu söyledi.
TRT Haber'de konuşan Ertem, Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7.4 büyüdüğünü kaydederek, "İkinci çeyrek büyümesinde de yaklaşık yüzde 5.5-6 civarında oran bekliyorum. Öncü göstergeler bize onu gösteriyor… Büyümede sert bir düşüş yok, yavaş bir dengelenmeyle, makro dengelerin yeniden oluşmasıyla… " dedi ve şöyle devam etti:
"Yumuşak bir aşağı doğru bir yön izleyecek büyüme grafiğimiz ama sonra Türkiye'nin enflasyonu ve cari açığı düşürecek sürdürülebilir bir büyüme temposunu hayata geçirmeye başlamasıyla birlikte, açıklanacak yeni programla, yeni dönemdeki başkanlık sistemi dinamikleriyle, Türkiye gerçekten istikrarlı ve makro dengeyi işaret eden diğer değişkenlerin de kur faiz gibi bütün bu değişkenlerin volatilitelerinin azaldığı, ve sürdürülebilirliğe oturduğu bir dönem yaşamaya başlayacağız."
'TÜRKİYE, TİCARET SAVAŞLARI MESELESİNDE AVANTAJLI KONUMDA'
Ertem, Türkiye'deki enflasyonun arz taraflı olduğunu, bu temel çarpıklık alanını düzeltmek için geçen yıl adımlar atıldığını ve bunun devam edeceğini belirtti.
Dünyada ticaret gerilimlerinin olduğu bir ortamda Türkiye'nin yatırım ortamını daha da iyileştirmek zorunda olduğunu ve bu adımların atılacağını söyleyen Ertem, Türkiye'nin şu anda ticaret savaşları meselesinde avantajlı konumda olduğunu, ciddi fırsatlar bulunduğunu söyledi.
'TEŞVİKLERDE SADELEŞTİRME OLMALI'
Ertem, Türkiye'de özellikle KOBİ'lerin krediye ulaşımını sağlayacak reformların hızlı bir şekilde yapılacağını belirterek, teşviklerde sadeleşme olması gerektiğini kaydetti.
Burada üst üste binen çok teşvik ve bürokrasi olduğunu söyleyen Ertem, yararlanma oranlarını yukarı çekmek için sadeleştirme gerektiğini, bunun adımları önümüzdeki dönemde atılabileceğini belirtti.
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