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14:15 30 Haziran 2018
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    Sigara

    Sigaranın vergilendirmesinde sistem değişti

    © AA /
    Ekonomi
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    Sigaraya uygulanan 3 ayrı vergiden birinde oran düştü, ikisinde ise arttı.

    Viski
    © REUTERS / Bryan Woolston
    Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor
    AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli 3 sayılı listenin 'B' cetvelinde yer alan tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde politika değişikliğine gidildiğini ifade etti.

    'NİSPİ VERGİNİN AĞIRLIĞI AZALDI, MAKTU VERGİ VE ASGARİ MAKTU VERGİNİN AĞIRLIĞI ARTIRILDI'

    Söz konusu kararla tütün ürünlerinin vergileme yapısında değişiklik yapıldığını belirten Ağbal, şöyle devam etti:

    "Nispi vergi, maktu vergi ve asgari maktu vergiden oluşan vergi yapısında nispi verginin ağırlığı azalırken, maktu vergi ve asgari maktu verginin ağırlığı artırılmıştır. Tütün ürünlerinde nispi vergi yüzde 2,25 puan indirilirken, maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları 0,96 ila 9,5 kuruş aralığında arttırılmıştır. Vergi yapısında yapılan bu değişiklik, ileriye yönelik fiyat artışı ve enflasyon baskılarını azaltmanın yanı sıra, vergi kaynaklı fiyat artış çarpanının aşağıya gelmesini de sağlayacaktır."

    'DÜZENLEMENİN BU YILIN BÜTÇESİNE MALİYET ETKİSİ SINIRLI'

    Bakan Ağbal, diğer ülke uygulamaları da incelendiğinde, tütün ürünleri üzerinden alınan nispi vergi ve maktu vergilerin yapısı noktasında atılan adımın, uluslararası alanda öne çıkan vergileme yapısı ile uyumlu hale gelen bir patikaya başlangıç oluşturduğunu aktardı.

    Enflasyonun kontrol altına alınması ve aşağı çekilmesinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Ağbal, "Yapılan bu düzenleme, 'Maliye politikası para politikasına güçlü destek verecektir' yaklaşımımızın somut adımlarından birini oluşturmaktadır" dedi.

    Söz konusu düzenlemenin maliyetine ilişkin de bilgi veren Ağbal, "Yapılan düzenlemenin bu yıl bütçesine maliyet etkisi sınırlı olup, tahminlerimize göre 150 milyon lira civarında olacaktır" diye konuştu.

    9-13 TL FİYAT ARALIĞINDAKİ SİGARALARIN FİYATI DEĞİŞMEYECEK

    Diğer taraftan NTV'nin aktardığına göre düzenleme 9-13 TL fiyat aralığındaki sigaraların fiyatını etkilemeyecek.

    Ancak 7.5 TL düzeyinde olan sigaralarda 1 TL gibi fiyat artışı yaşanacak.

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    Etiketler:
    Vergi, Sigara, Naci Ağbal, Türkiye
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