Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Ekonomiye daha fazla odaklanacağız

Bakan Tüfenkci, Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24 Haziran’dan sonra yeni bir sisteme geçtiğini anlattı ve şunları söyledi:
İkinci önceledikleri konu olan güvenlik ve terörle mücadele noktasında yakalanan başarıyı, teröristlerin bu topraklardan kökü kazınana kadar devam ettireceklerini vurgulayan Tüfenkçi, “Bu noktadaki kararlılığımız da inşallah yeni dönemde daha da artarak devam edecek” diye konuştu.
Bakan Tüfenkci, “Eğitimde gelinen noktanın daha üst seviyelere çıkacağı, daha fazla demokrasi ve hukukun egemen olduğu bu yeni dönemin arifesinde böyle bir organizasyona bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum.” dedi.
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