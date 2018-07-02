Dolar, yeni haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL seçim sonrası haftanın genelinde 4.60-4.65 bandında kaldı. Aşağı eğilimin daha net görüldüğü kur, haftan son işlem gününde yönünü aşağı çevirdi ve 4.57 seviyesinden kapandı. Euro haftayı 5.36 civarında sonlandırdı. Dolar endeksi ise 94 seviyesinin hemen üzerinde.

Bugüne bakıldığında dolar/TL'nin güne yükselişle başladı. Kur sabah 08:10 itibariyle 4.62 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro da 5.39'dan alıcı buldu.

Piyasaların gözü yarın açıklanacak olan haziran ayı enflasyonunda.