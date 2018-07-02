Dolar, yeni haftaya yükselişle başladı

Bugüne bakıldığında dolar/TL'nin güne yükselişle başladı. Kur sabah 08:10 itibariyle 4.62 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro da 5.39'dan alıcı buldu.
Piyasaların gözü yarın açıklanacak olan haziran ayı enflasyonunda.
Yarın açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde güne yükselişle başlayan dolar/TL 4.62 liradan işlem görüyor.
Bugüne bakıldığında dolar/TL'nin güne yükselişle başladı. Kur sabah 08:10 itibariyle 4.62 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro da 5.39'dan alıcı buldu.
Piyasaların gözü yarın açıklanacak olan haziran ayı enflasyonunda.
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