Kayıt
12:44 02 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Para, Türk Lirası (TL)

    Hazine'nin nakdi 12 günde 40 milyar lira azaldı

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 138

    Hazine'nin kasasında bulunan nakitin 1-13 Haziran tarihleri arasında 49.9 milyar liradan 9 milyar 614 milyon liraya kadar indiği belirtildi. Buna göre Hazine'nin her an kullanıma hazır parası iki haftada yaklaşık 40 milyar lira azaldı. Uzmanlara göre, kamunun mevduatı seçim öncesi harcamalar için de kullanılmış olabilir.

    Cumhuriyet'ten Pelin Ünker'in haberine göre, seçimden birkaç hafta önce emeklilere bayram ikramiyesi, bayram öncesi aylıkların erken ödenmesi gibi harcama kalemleri söz konusu olsa da, Hazine'nin nakdindeki bu denli azalma tam olarak açıklanamıyor. Uzmanlara göre, kamunun mevduatı seçim öncesi harcamalar için de kullanılmış olabilir.

    Naci Ağbal
    © AA /
    Ağbal: Emeklilere ikramiye, bütçede artışa neden olsa da...
    Hazırda bulunan nakit para hem ani sermaye duruşlarına veya sıcak paranın kaçmasına karşı başvurulacak en etkili önlem, hem de spekülatif ataklara karşı iyi bir bariyer olarak nitelendiriliyor. Buna göre piyasadaki dalgalanmalara karşı güvence olan paranın varlığı sert faiz artışlarını yumuşatıyor.

    Hazine'nin nakdinin azalması dolayısıyla geçen hafta piyasalarda borçlanma faizi de yükseldi. Hazine'nin 19 Haziran'da gerçekleştirdiği ihalede beş yıllık tahvil faizi 15 Mayıs'taki yüzde 15.96 seviyesinden yüzde 17.24'e, 2 yıllık tahvilin faizi de yüzde 16.61'den yüzde 19.35'e fırladı.

    Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık bilançosuna göre, Hazine'ye ait mevduat 1 Haziran'da 49 milyar 921 milyon 91 bin lira seviyesindeydi. Bu para 8 Haziran'da 32 milyar 546 milyon 238 bin liraya, 13 Haziran'da 9 milyar 614 milyon liraya kadar indi. 15 Haziran sonunda ise 10 milyar 349 milyon 600 bin seviyesinde gerçekleşen nakit TL miktarı, 22 Haziran'da 20 milyar 230 milyon 716 bin lira oldu. Hazine'nin elindeki nakit en son Nisan 2017'de tek haneli rakamları görmüştü. TCMB verilerine göre 21 Nisan 2017'de 6 milyar 34 milyon 428 bin liralık Hazine'ye ait kamu mevduatı söz konusuydu.

    İKRAMİYELER YETMEDİ

    TL nakdin eridiği dönemde Hazine'nin döviz mevduatı ise değişmedi. Verilere göre, 1 Haziran'da TL karşılığı 10 milyar 728 milyon 866 bin lira olan döviz mevduatı, 15 Haziran tarihinde 10 milyar 831 milyon 3 bin lira oldu. Hazine altınlarının TL karşılığı ise aynı dönemde 64 milyon 563 bin liradan 67 milyon 413 bin liraya çıktı.

    Mustafa Elitaş
    © AA /
    AK Partili Elitaş: Emeklilere verdiğimiz ikramiye kırgınlığı unutturdu
    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine'nin borçlanma ihalelerini artırmasıyla ilgili bunun, borç geri ödemeleri ve piyasalardaki spekülatif saldırılara karşı korunma amaçlı olduğunu söylemişti.

    Daha önce emeklilere yılda iki kere verilecek bayram ikramiyesinin toplamda 22 milyar liraya mal olacağı konuşulmuştu. İkramiye ödemeleri 7-8 Haziran'da yapıldı. Bayram öncesi maaş ödemeleri de yapıldı. Bayram 15 Haziran'daydı ancak bunlar nakitteki azalmayı tam olarak açıklamaya yetmedi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Hazine'nin TL mevduatının 1 Haziran'daki 49.9 milyar TL seviyesinden 13 Haziran'da 9.6 milyar TL seviyesine inmesinde, en önemli etken yaklaşık 12 milyar TL boyutunda olduğu konuşulan emekli ikramiyelerinin ve rutin olarak ay ortası yapılan kamu maaş ödemelerinin bayram öncesi gerçekleşmesi oldu. Ancak bu iki etken Hazine mevduatında görülen 40 milyar TL azalışı tam olarak açıklamıyor. Aradaki fark yine seçimler öncesi gerçekleştirilen başka bazı ödemeleri (tarımsal destekleme, hanehalkına transfer vb) de içeriyor olabilir" diye konuştu.

    İlgili konular:

    'Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye' tasarısı yasalaştı
    Etiketler:
    erken seçim, Emekli ikramiyesi, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü
    Tanzanya'da Türk usulü sünnet düğünü
    Karikatür
    Trump'tan Macron'a AB'den ayrılması halinde 'kazançlı bir ikili anlaşma' önerisi
    İnfografik
    Suriye'deki güç dengesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam