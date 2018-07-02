Limon fiyatlarında rekor artış: Tanesi 1.5 lira oldu

Patates ve soğanın ardından limonun kilogramında da yüksek fiyatlar piyasaya yansıdı. Limonunun kilogramı 8-10 liraya çıkarken, tanesinin fiyatı 1,25- 1,5 lira arasında değişiyor. Fiyatların temmuz ayının sonunda düşmesinin beklendiği ifade edildi.
Türkiye genelindeki limon üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını karşılayan Mersin’de hal fiyatları 1- 2 TL arasında değişirken, Adana’daki hal fiyatları ise 2- 4 TL arasında. Bu rakamlar, limon tezgaha gelinceye kadar sürekli yükseliyor.
'UMARIM YETKİLİLER DURUMU HALLEDER'
İzmir’in en eski pazar yerlerinden biri olan ve fiyatlarının ucuzluğuyla bilinen Eşrefpaşa pazaryerinde kilogramı 8 TL’den düşük limon bulunmuyor. Burada alışveriş yapan vatandaşlardan Ecevit Yılmaz, "Bir buçuk kilo kadar almayı düşünüyordum ama fiyatları görünce yarım kiloda karar kaldım. Sadece limonda değil, tüm ürünlerde bir yükseliş var. Umarım kısa zaman içerisinde yetkililer durumu halleder" dedi.
Pazarcılar ise aracılardan şikayetçi. Üreticinin elinden çıkış fiyatıyla tezgah fiyatı arasında uçurum olduğunu belirten pazarcılar, aracıların fiyatları yükseltmesini, tezgah fiyatlarındaki artışın bir numaralı nedeni olarak gösteriyor. Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Nevşehir Kapadokya’da mağaralarda depolanan limonların yüzde 20’sinin havaların yağmurlu gitmesi nedeniyle nemden çürüdüğünü, piyasada limon bulmakta zorlanıldığını, hasat dönemi olmaması nedeniyle de fiyatın yükseldiğini belirterek, "Temmuz ayı sonunda yeni limon çıkacak. O zaman fiyatlar düşmeye başlar" dedi.
İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi, limonda bir rekolte düşüklüğü olmadığını, tam tersine bir artış olduğunu belirterek, "2017 Ocak-Mayıs dönemiyle 2018 Ocak-Mayıs’ını karşılaştırdığımızda, Akdeniz İhracatçılar Birliği rakamlarına göre ihracatta da bir artış söz konusu, 214.000 tondan 273.000 tona yükselmiş. Ancak bu yüzde 10-15’lik ihracat artışı fiyatlara yansıyacak bir artışlar değildir. Nitekim biz, her zaman için önce kendi yurttaşımızın ihtiyacını giderip ondan sonra ürünleri ihraç etmeyi savunuyoruz. Ne üretim kaybı, ne de fiyat fazlalaşmasını açıklayan ihracat artışı var. Burada başka bir şeyin olduğunu görüyoruz" dedi.
'ÜRETİCİ VE TÜKETİCİNİN ÖRGÜTSÜZ OLMASI ETKİLİ OLUYOR'
Pazar fiyatlarının, ülkedeki tarımsal piyasa düzeninin yeterli, sağlıklı yapıda olmamasından kaynaklandığını belirten Çiftçi, "Limon da dahil, tüm ürünler, çok fazla el değiştirerek tezgahlara geliyor. Biz hal diyoruz, ama hale gelinceye kadar da fiyatlar yükseliyor. Üretimin olmadığı bölgelerde, üretici fiyatıyla tezgah fiyatı arasında 20 kata kadar varan farklar oluşuyor. Bizim öncelikle bunu çözmemiz gerekiyor. Üreticinin ve tüketicinin örgütsüz olması, tarımsal üretim kooperatiflerinin yetersiz, tüketici kooperatiflerinin ise hiç olmaması bu durumlarda etkili oluyor" dedi.
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