Kayıt
20:56 02 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Doğalgaz boru hattının inşaatı

    Şahdeniz 2'den Türkiye'ye doğalgaz nakline başlandı

    © Sputnik / Igor Zarembo
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 01

    BP'nin işletmeci olduğu konsorsiyumdan yapılan ortak açıklamada, Şahdeniz 2 projesinin zamanında ve planlanan bütçe dahilinde emniyetli bir şekilde tamamlandığı, Türkiye'ye gaz teslimatının da planlandığı gibi 30 Haziran Cumartesi günü başladığı belirtildi.

    Hazar denizindeki Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru'nun başlangıç noktası olan Şahdeniz 2 yatağının yıllık 16 milyar metreküp üretim kapasitesi bulunduğu, Şahdeniz 1 yatağı da dahil olmakla Şahdeniz havzasındaki toplam doğalgaz üretimin yıllık 26 milyar metreküpe ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

    Mısır'da dev doğalgaz yatağı
    © AP Photo /
    Akdeniz'de dengeleri değiştirecek doğalgaz keşfi
    'MİHENK TAŞI'

    Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev, projenin bölge için önemine işaret ederek, "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden ilk ticari gazın teslimatı, Güney Gaz Koridoru'nun hayata geçmesinde önemli bir mihenk taşıdır. Böyle büyük bir projenin zorluklara rağmen, Güney Gaz Koridoru'nun Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye ayaklarını zamanında ve bütçe içinde kalarak koordine edip hayata geçirdik. Şahdeniz 2 platformlarının hem deniz üstü platformları hem destek ünitelerini kapsayan inşaatının Azerbaycan'da SOCAR'ın iştiraklerince tamamlanması, sadece Azerbaycan için değil, tüm bölge için çok büyük bir başarıdır" değerlendirmesinde bulundu.

    'TÜRKİYE'DEKİ TÜKETİCİLERE YÖNELİK TAAHHÜTLERİMİZİ YERİNE GETİRMEKTEN ÇOK MUTLUYUZ'

    BP'nin Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'den sorumlu Bölge Başkanı Gary Jones da 2018'de Türkiye'ye ilk ticari gaz teslimatının yapılmasının bu büyük projenin önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

    Kuzey Akım-2
    © REUTERS / Axel Schmidt
    'Türk Akımı, İtalya’yı Avrupa’nın güneyinin doğalgaz hub’ına dönüştürecek'
    Jones, şunları kaydetti:

    "Şahdeniz konsorsiyumundaki ortak girişimcilerimizle ve bölgesel hükümetler ile birlikte çalışarak, bu hedefi, programa uygun şekilde ve bütçe rakamları dahilinde emniyetli bir çerçevede gerçekleştirdik. Bu da yüksek nitelikli projeleri hep birlikte başarıyla sunabileceğimizin bir göstergesidir. İşletmeci olarak BP, Azerbaycan ve tüm bölgede kurmuş olduğumuz uzun soluklu ortaklıklarla birlikte dünya standartlarında bu projeyi gerçekleştirmekten ve Türkiye'deki tüketicilere yönelik taahhütlerimizi yerine getirmekten dolayı çok mutludur. Bu olağanüstü çalışmanın üzerine bir şeyler daha katmak ve Avrupa'ya 2020 yılında gaz teslim etme yönündeki bir sonraki hedefimize ulaşmak amacıyla Azerbaycan hükümeti, SOCAR ve diğer ortak girişimcilerle yakından çalışmayı umuyoruz." 

    Yaklaşık 28 milyar dolara mal olan ve BP'nin yüzde 28.8 hisseyle işletmeci olduğu Şah Deniz 2'de, Azeri Güney Gaz Koridoru ile SOCAR şirketi toplamda yüzde 16.7, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yüzde 19, Malezyalı PETRONAS yüzde 15.5, Rus LUKOIL yüzde 10 ve İran'ın NICO şirketi de yüzde 10 hisseye sahip bulunuyor.

    Şahdeniz 2 yatağından üretilen doğalgaz, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru ile önce Türkiye'ye, daha sonraki yıllarda da Avrupa'ya nakledilecek.

    Etiketler:
    Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP), Şahdeniz 2, Güney Gaz Koridoru, TANAP, SOCAR, Gary Jones, Rovnag Abdullayev, Azerbaycan, Avrupa, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Atatürk’ün Afrin’deki tarihi karargahı bulundu
    Atatürk'ün Afrin'deki tarihi karargahı bulundu
    Karikatür
    Almanya İçişleri Bakanı Seehofer istifa ediyor
    İnfografik
    Suriye'deki güç dengesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam