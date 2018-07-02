ATOR: Türkiye’ye giden Rus turist sayısı 5 ayda neredeyse yüzde 50 arttı

ATOR’un açıklamasında “Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı’na göre, ocak-mayıs döneminde Türkiye’ye yaklaşık 11.5 milyon turist gitti ve ortalama 10 turistten biri Rus oldu. Söz konusu dönemde Türkiye’yi 1.39 milyon Rus turist ziyaret etti. Bu oran geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49.5 daha fazla” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre Türkiye’ye Almanya (1.1 milyon kişi), İran (980 bin kişi), Gürcistan (854 bin kişi) ve Bulgaristan’dan (777 bin kişi) da çok sayıda turist geldi.

Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı da mayısta geçen yıla kıyasla yüzde 27. 29 oranında artış gösterdi. Mayıs ayında ülkeye gelen Rus turist sayısı 864 bin oldu, bu sayı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23.49 daha fazla.