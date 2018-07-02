Kayıt
14:42 03 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Rus Büyükelçi Erkhov: Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var, işte bu da biziz

    Rus Büyükelçi Erkhov: Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var, işte bu da biziz

    DHA
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, birçok Rus vatandaşının tatil için Türkiye'nin güney bölgelerine geldiğini belirterek, "Bizim insanlarımızın ihtiyacı güneş, deniz ve tatil, bunların hepsi de burada var. Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var, işte bu da biziz" dedi.

    Antalya'ya iş ziyareti için gelen Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov ve Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Rus turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kemer ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Gül'e nezaket ziyaretinde bulundu.

    Kemer'e Rus turist akını başladı
    DHA/LEVENT YENİGÜN
    Antalya'ya gelen Rus turist sayısında rekor
    'BİZ BURAYA GELMEYE HAZIRIZ'

    Gül'ün makam odasında gerçekleştirilen görüşmede konuşan Rusya Büyükelçisi Erkhov, Türkiye genelinde nezaket ziyaretlerinde bulunduğunu söyledi. Büyükelçi Erkhov, "Rusya ile çok sağlam bağları olan Kemer Belediyesi'ni de ziyaret ediyoruz. Bize zaman ayırdığı için Başkan Beye teşekkür ederim. Türkiye'nin güney bölgesi çok güzel bir havaya sahip ve bu bizim için çok önemli ve değerli. Bizim birçok vatandaşımız buralarda yaşıyor ve milyonlarca Rus vatandaşı tatil için Türkiye'nin güney bölgelerine geliyor. Zaten bu bölgelerdeki Rus turist sayısının fazlalığı, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin nasıl geliştiğini göstermektedir. Bizim insanlarımızın ihtiyacı güneş, deniz ve tatil, bunların hepsi de burada var. Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var, işte bu da biziz. Biz buraya gelmeye hazırız, para vermeye hazırız, seyahat etmeye ve yatırım yapmaya hazırız. Turizm sektörüne katkı sağlamaya hazırız. Vatandaşlarımız da burada konfor ve güvenlik konularını ön planda tutuyor ve bunları burada gördükleri için geliyorlar, bu da sevindiriyor bizi. Size de Ruslar için yaptıklarınızdan dolayı, turistlerimizin konforunu sağlamanızdan dolayı ve yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Güneye gelmişken bizim turistlerimize ve vatandaşlarımıza bu kadar büyük yardımlar yapan bir ilçeye uğramadan gitmek olmazdı, zaten Kemer'e gelmeyi de açıkçası çok istiyordum" dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Çavuşoğlu: Rusya'dan 6 milyondan fazla turist bekliyoruz
    'RUSLARA EN İYİ HİZMETİ VEREN BÖLGEYİZ'

    1994 yılında Rusya ile ilk çalışmalarını yaptıklarını ve 1995 yılı itibariyle turistlerin gelmeye başladığını aktaran Belediye Başkanı Mustafa Gül, bölgede birçok Rus vatandaşının da Türkler ile evli yaşadığını söyledi. Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Kemer'in hem doğal yapısı, denizi ve eğlencesiyle Ruslara en iyi hizmeti veren bölge olduğumuzu düşünüyorum. Yaklaşık 24 yıldır hem burada yaşayan Ruslarla hem de turist olarak gelen Ruslarla dostluğumuz devam ediyor. Ben de belediye başkanı olduğum sürece burada yaşayan Ruslarımızın, hem çocuklarıyla, hem aileleriyle hep onların özel günlerinde beraber oluyoruz. 2015 yılından itibaren de 9 Mayıs'taki Rusya'nın Zafer Bayramı'nı Kemer'de kutluyoruz. Bu sene de konsolosumuzun katılımıyla güzel bir kutlama yaptık. 5- 6 Rus sanatçı getiriyoruz. Bildiğimiz kadarıyla da Rusya'nın haricinde 9 Mayıs'ı kutlayan tek şehir biziz. Onun için de sağ olsun daha önceki konsolosumuz bana bir devlet nişanı hediye etti" diye konuştu.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AFP 2018 /
    'Rusya'dan gelen turist sayısında rekor artış var'
    'BİR VÜCUDUN İKİ PARÇALARI GİBİ GÖRÜYORUZ'

    Bölgenin turizm şehri olmasından dolayı her şeyi başta Ruslar olmak üzere turistlere göre yaptıklarını vurgulayan Başkan Gül, "Bununla birlikte de güvenlik anlamında şehrimiz turistler için güvenli bir noktadır. Bizler Kemerliler olarak Ruslarla kendimizi bir vücudun iki parçaları gibi görüyoruz" dedi.

    Konuşmaların ardından Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Başkan Mustafa Gül'e, ortasında Rus ambleminin olduğu, çevresinin de Türk motifleriyle çevrili tabağı hediye etti. Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ise Başkan Gül'e futbolu sevmesi ve Kemer'de düzenlenen konsolosluk turnuvası dolayısıyla Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda kullanılan futbol topundan hediye etti. Hediyeyi verirken Konsolos Rogoza, "İspanya'yı yendik daha sonra da kim kaldıysa yeneceğiz" dedi.

    Etiketler:
    turizm, turist, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Erkhov, Mustafa Gül, Antalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    İstanbul Modern'in eski binası yıkıldı
    Galataport için yıkım sürüyor: İstanbul Modern'in eski binası yıkıldı
    Karikatür
    İngiltere'de 40 okulda etek yasağı
    İnfografik
    Dünya Kupası'nda grup aşamasının en iyileri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam