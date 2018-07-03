Türkiye'nin en büyük 500 şirketi kârlarını katlarken istihdam artışı yüzde 2.5'de kaldı

Ekonominin yüzde 7.4 büyüğü 2017 yılı, şirketler için de iyi geçti. Türkiye’nin en büyük 500 şirketi net kârlarını yüzde 52.3 artırırken, istihdamları sadece yüzde 2.5 arttı.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Türkiye'nin bankacılık ve holdingler dışında kalan üretim, hizmet, inşaat ve ticaret sektörlerinin en büyüklerini gösteren Fortune 500 listesi 2017 verileri açıklandı.

© AA / Emin Mengüarslan Türkiye'nin en büyük şirketi belli oldu

Listede yer alan 500 şirketin toplam net satışları 1 trilyon 204 milyar liraya ulaşırken 2016 yılına göre artış yüzde 29.4 oldu. Fortune 500 şirketleri, 2017’de karlarına kar kattı. Listedeki şirketlerin karı yüzde 52.3 artarak 64.8 milyar liraya yükseldi. Kar ve net satışlarda yüksek büyüme gösteren Fortune 500 şirketleri istihdamda ise 'cimri' davrandı. 2016 yılına göre Fortune 500 şirketlerindeki istihdam artışı yüzde 2.5 artışla 1 milyon 144 bin 945’e çıktı. İmalat sektöründe yüzde 6, inşaat sektöründe ve yüzde 29.7 istihdam düşerken, hizmet sektöründe yüzde 21.3, ticaret sektöründe ise yüzde 15.5’lük istihdam artışı yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017 ortalama dolar kuru 3.64 liradan baz alarak yapılan hesaplamaya göre, Fortune 500 Türkiye’nin toplam satışları 330.3 milyar doları buluyor. Buna göre, Fortune 500 Türkiye şirketlerinin tamamı Fortune 500 ABD sıralamasına ikinci sıradan girebiliyor.

Cumhuriyet'in aktardığına göre ABD listesinin ilk sırasında bulunan Walmart’ın net satışları 500.3 milyar doları aşıyor. Bu rakamlara göre, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin net satışlarının toplamı Walmart’ın yüzde 66’sı yapıyor. Fortune 500 listesinde yer alan 376 şirket ihracat yaparken, 124 şirketin satışlarının tamamını yurtiçinden elde ettiğini görülüyor. Listeye bu yıl 93 yeni şirket girdi. 328.1 milyar lira net satış gelirine sahip Fortune 500 Türkiye’nin ilk 10 şirketinin sektörel ağırlığı geçmiş yıllarda olduğu gibi geleneği bozmayarak petrol ve enerji şirketlerinden oluştu. Listede yer alan şirketlerin 78’i zarar açıkladığı görülüyor. 225 şirketin satış geliri 1 milyar lira sınırını aştı.