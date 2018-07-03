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14:01 03 Temmuz 2018
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    Enflasyon, pazar, alışveriş

    Son 14 senenin en yükseği: Yıllık enflasyon yüzde 15.39'a çıktı

    © REUTERS / Stoyan Nenov
    Ekonomi
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    Enflasyon verileri son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. TÜFE aylık bazda yüzde 2.61 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.39'a çıktı. Çekirdek TÜFE, haziranda yüzde 14.60 seviyesine yükseldi. Yurtiçi üretici fiyatları aylık bazda yüzde 3.03 artarken, yıllık bazda yüzde 23.71'e yükseldi.

    Türk Lirası
    © AA /
    Memur ve emeklinin zam farkı belli oldu
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2.61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9.17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.49 artış gerçekleşti. 

    Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede yüzde 4.76, ulaştırmada yüzde 2.66, ev eşyasında yüzde 2.24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2.16 artış gerçekleşti.

    Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1.15 oranında düşüş gerçekleşti.

    Enflasyon, pazar, sebze, meyve
    © REUTERS / Stoyan Nenov
    Dolar, enflasyon öncesi yükselişte
    KURU SOĞANDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 82'LİK ARTIŞ

    Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82.53 ile kuru soğanda oldu. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 6.66 ile etek geldi.

    YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA

    TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 18.91, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18.89, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 16.79 ve lokanta ve oteller yüzde 13.30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

    Daron Acemoğlu
    © Fotoğraf : news.mit.edu
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    YILLIK ÜRETİCİ FİYATLARI YÜZDE 23.7'YE YÜKSELDİ

    Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3.03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15.52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.57 artış gösterdi.

    Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.44, imalat sanayi sektöründe yüzde 3.16, elektrik ve gaz yüzde 1.97, su sektöründe yüzde 1.20 artış olarak gerçekleşti.

    AYLIK EN FAZLA ARTIŞ HAM PETROL VE DOĞALGAZDA

    Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 15,09 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 6,87 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 5.18 ile elektrikli teçhizat olarak gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit ise bir önceki aya göre yüzde 0.24 düşüş gösterdi.

    Mehmet Şimşek
    © AA /
    Şimşek: Enflasyon gibi dengesizlikler giderilecek
    Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Haziran ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

    DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

    Dün akşam saatlerinde 4.6170/4.6180 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 4.62 seviyesinde güne başladı. Enflasyon rakamları öncesinde bu seviyelerde yatay seyreden kur, rakamların açıklanmasının ardından 4.6884 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyeden geri gelen kur, saat 10:20'de 4.65 seviyesinde yer aldı.

    Etiketler:
    ÜFE, TÜFE, Enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
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