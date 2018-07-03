Son 14 senenin en yükseği: Yıllık enflasyon yüzde 15.39'a çıktı

© AA / Memur ve emeklinin zam farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2.61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9.17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.49 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede yüzde 4.76, ulaştırmada yüzde 2.66, ev eşyasında yüzde 2.24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2.16 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1.15 oranında düşüş gerçekleşti.

Enflasyon %15,39’a fırladı. Üstelik vergi ve zamlar ertelenmiş iken bu seviyeye geldi. pic.twitter.com/30v60LJeTZ — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) 3 Temmuz 2018

© REUTERS / Stoyan Nenov Dolar, enflasyon öncesi yükselişte

Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82.53 ile kuru soğanda oldu. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 6.66 ile etek geldi.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 18.91, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18.89, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 16.79 ve lokanta ve oteller yüzde 13.30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Enflasyon’da 2000’lerin başına döndük. Bu TÜFE ve ÜFE rakamları, AKP hükümetleri için bir rekordur. — Umit Akcay (@umitak) 3 Temmuz 2018

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3.03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15.52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.57 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.44, imalat sanayi sektöründe yüzde 3.16, elektrik ve gaz yüzde 1.97, su sektöründe yüzde 1.20 artış olarak gerçekleşti.

Haziran ayı itibariyle 12 aylık manşet enflasyon (TÜFE) % 15,39, ÜFE % 23,71 ve çekirdek enflasyon (C endeksi) % 14,60 ile rekor kırdı. Göstergeler Tablomu güncelledim. Kur — Enflasyon ilişkisi Kur — Enflasyon — Kur kısır döngüsüne dönüşüyor. https://t.co/jz6XWFpGbA — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) 3 Temmuz 2018

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ HAM PETROL VE DOĞALGAZDA

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 15,09 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 6,87 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 5.18 ile elektrikli teçhizat olarak gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit ise bir önceki aya göre yüzde 0.24 düşüş gösterdi.

Bu durumda Temmuz/Agustos %16yı aşıyoruz. Yılsonu da 14 civarı.. https://t.co/Dn1x3vMQbe — Gizem Öztok Altınsaç (@GizemAltinsac) 3 Temmuz 2018

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Haziran ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Dün akşam saatlerinde 4.6170/4.6180 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 4.62 seviyesinde güne başladı. Enflasyon rakamları öncesinde bu seviyelerde yatay seyreden kur, rakamların açıklanmasının ardından 4.6884 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyeden geri gelen kur, saat 10:20'de 4.65 seviyesinde yer aldı.