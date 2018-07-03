Memur ve emeklinin zam farkı belli oldu

Altı aylık enflasyon rakamının yüzde 9.17 olması sonrası memur ve emekli maaşlarına yüzde 5.17 puan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece maaşlar yaklaşık yüzde 9'a yakın zam görecek.

© REUTERS / Stoyan Nenov Son 14 senenin en yükseği: Yıllık enflasyon yüzde 15.39'a çıktı

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon beklenenin üzerinde aylık yüzde 2.61 artış gösterdi.

6 aylık rakamların açıklanması sonrası memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belli oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9.17 olarak kaydedildi.

Sene başında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri zamdan yüzde 5.17 puan fazla olan enflasyon farkını temmuz ayında alacak.

Temmuzda yansıtılacak toplam zam enflasyon farkı ve artı olarak daha önce kararlaştırılan yüzde 3.5 olacak. Yani maaşlar yüzde 9'a yakın zamlanmış olacak.