Maliye Bakanlığı, zam oranlarını açıkladı

Altı aylık enflasyon rakamının yüzde 9.17 olması sonrası memur ve emekli maaşlarına yüzde 5.17 puan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece maaşlar yaklaşık yüzde 9'a yakın zam görecek.

Maliye Bakanlığı da konu hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada en düşük memur maaşının 2893 TL’den 3133 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 1978 TL’den 2.149 TL’ye yükseltildiği ifade edildi.

Bakanlığın yayınladığı tablo şöyle: