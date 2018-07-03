Suudi Kralı Trump'a 'verdiği sözü' tutuyor: Daha fazla petrol pompalamaya hazırız

Kral Selman başkanlığında toplanan Suudi kabinesi ''Kraliyet gelecekte arz talep dengesinde değişiklik olması halinde yedek üretim kapasitesini kullanma hazırlığı yapıyor'' açıklamasını yayımladı.

© AP Photo / Evan Vucci Trump: Suudi Kralı Selman, petrol üretimini artırmayı kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve Venezüella'dan petrol alımını engellemeye çalışırken oluşacak açığı dengelemek için petrol üretimini artırmasını istediği Suudi Kralı Selman, hazırlıklarını tamamlıyor.

2 MİLYON VARİLLİK

Dünyanın bir numaralı ham petrol ihracatçısı, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) üyesi Suudi kraliyeti, küresel petrol piyasalarını dengelemek için 2 milyon varile denk gelen yedek üretim kapasitesini kullanmaya hazırlandığını duyurdu.

Kral Selman'ın başkanlık ettiği Suudi kabine toplantısının ardından şu açıklama yayımlandı:

''Gelecekte arz talep dengesinde oluşabilecek değişikliklerle gerektiğinde baş etmek için kraliyet yedek üretim kapasitesini kullanma hazırlığı yapıyor.''

Öncesinde Trump, petrol üretimini artırması talebinin Suudi Kralı Selman tarafından kabul edildiğini iddia etmişti.

© REUTERS / Raheb Homavandi/File Photo ABD Dışişleri: Hedefimiz İran'a karşı baskıyı arttırarak, petrol satışlarını sıfıra indirmek

Dün de ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Brian Hook, İran'ın petrol gelirlerini sıfıra indirmeyi amaçladıklarını duyurdu.

Hook, ''İran stratejimiz rejim değişikliğine değil, İranlı liderlerin bölgedeki stratejisini değiştirmeye yönelik'' diyerek şöyle devam etti:

''Hedefimiz İran rejimine karşı baskıyı arttırarak petrol satışlarını sıfıra indirmek. Küresel pazara etkisini en alt seviyeye indirmek için çalışıyoruz fakat küresel ölçekte yeterince petrol kapasitemiz olduğu konusunda şüphemiz yok.''