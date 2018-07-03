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    Suudi Arabistan Kralı Selman

    Suudi Kralı Trump'a 'verdiği sözü' tutuyor: Daha fazla petrol pompalamaya hazırız

    © AFP 2018 / TV
    Ekonomi
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    Kral Selman başkanlığında toplanan Suudi kabinesi ''Kraliyet gelecekte arz talep dengesinde değişiklik olması halinde yedek üretim kapasitesini kullanma hazırlığı yapıyor'' açıklamasını yayımladı.

    Selman bin Abdülaziz
    © AP Photo / Evan Vucci
    Trump: Suudi Kralı Selman, petrol üretimini artırmayı kabul etti
    ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve Venezüella'dan petrol alımını engellemeye çalışırken oluşacak açığı dengelemek için petrol üretimini artırmasını istediği Suudi Kralı Selman, hazırlıklarını tamamlıyor.

    2 MİLYON VARİLLİK

    Dünyanın bir numaralı ham petrol ihracatçısı, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) üyesi Suudi kraliyeti, küresel petrol piyasalarını dengelemek için 2 milyon varile denk gelen yedek üretim kapasitesini kullanmaya hazırlandığını duyurdu.

    Kral Selman'ın başkanlık ettiği Suudi kabine toplantısının ardından şu açıklama yayımlandı:

    ''Gelecekte arz talep dengesinde oluşabilecek değişikliklerle gerektiğinde baş etmek için kraliyet yedek üretim kapasitesini kullanma hazırlığı yapıyor.''

    Öncesinde Trump, petrol üretimini artırması talebinin Suudi Kralı Selman tarafından kabul edildiğini iddia etmişti.

    A gas flare on an oil production platform in the Soroush oil fields is seen alongside an Iranian flag in the Persian Gulf, Iran, July 25, 2005
    © REUTERS / Raheb Homavandi/File Photo
    ABD Dışişleri: Hedefimiz İran'a karşı baskıyı arttırarak, petrol satışlarını sıfıra indirmek
    HEDEF İRAN'I SIFIR NOKTASINDAN VURMAK

    Dün de ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Brian Hook, İran'ın petrol gelirlerini sıfıra indirmeyi amaçladıklarını duyurdu.

    Hook, ''İran stratejimiz rejim değişikliğine değil, İranlı liderlerin bölgedeki stratejisini değiştirmeye yönelik'' diyerek şöyle devam etti:

    ''Hedefimiz İran rejimine karşı baskıyı arttırarak petrol satışlarını sıfıra indirmek. Küresel pazara etkisini en alt seviyeye indirmek için çalışıyoruz fakat küresel ölçekte yeterince petrol kapasitemiz olduğu konusunda şüphemiz yok.''

    Etiketler:
    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Kralı Selman, İran, ABD, Suudi Arabistan
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