Kurtulmuş: Millet ekonomide istikrar istiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, milletin ekonomide istikrar istediğini belirterek, "Türkiye'nin güçlü bir şekilde büyümesinden yana oy kullanıyor. Türkiye'nin ekonomik gelişimini sürdürürken bu gelişmeyi toplumun bütün kesimlerinin paylaşmasından yana oy kullanıyor. 24 Haziran'ın verdiği mesajlardan birisi de budur" dedi.

Kurtulmuş, seçimdeki çalışmaları için partililere teşekkür etmek amacıyla AK Parti Bağcılar ve Arnavutköy ilçe teşkilatlarının düzenlediği etkinliklere katıldı.

Bakan Kurtulmuş, önlerinde yeni bir seçim olduğunu hatırlatarak, 2019 yerel seçimleri için şimdiden çalışamaya başlanması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, önlerinde üç önemli konu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

'DEVLETİMİZ YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNE GİRİYOR'

— Bunlardan birisi yeniden yapılanmadır. Devletimiz yeniden yapılanma sürecine giriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yemin ettikten sonra başbakanlık müessese olarak ortadan kalkıyor. Devletin kurum ve kuruluşları değişiyor ve yeniden yapılanma sürecine giriyor. Daha hızlı karar alan bir yönetim mekanizmasına Türkiye kavuşuyor. Önümüzdeki dönem siyasetin ve devletin yeniden yapılandığı bir dönem olacaktır. 18 Ağustos'da yapacağımız büyük kongre ile AK Parti de yeniden yapılanma dönemine giriyor.

'24 HAZİRAN'IN VERDİĞİ MESAJLARDAN BİRİ DE BU'

© AA / Ahmet İzgi Kurtulmuş: Bir iktisat profesörü olarak söylüyorum; kriz mıriz yok

- İkinci anahtar kelime istikrardır. Millet ekonomide istikrar istiyor. Türkiye'nin güçlü bir şekilde büyümesinden yana oy kullanıyor. Türkiye'nin ekonomik gelişimini sürdürürken bu gelişmeyi toplumun bütün kesimlerinin paylaşmasından yana oy kullanıyor. 24 Haziran'ın verdiği mesajlardan birisi de budur. Dalgalanan bir ekonomi, başarısız bir hükümet, kendi arasında karar alamayan, ekonomide bir ileri bir geri giden hükümet istemiyor. dolayısıyla ekonomide, siyasette ve dış politikada istikrar önümüzdeki dönemin en önemli işaretlerinden biri olacaktır.