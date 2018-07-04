Capital Economics: Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz artırımı öngörüyoruz

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Capital Economics, beklentilerden çok daha güçlü artan enflasyon sonrasında TCMB'nin 100 baz puan faiz artırmasını beklediklerini bildirdi.

Enflasyondaki keskin artışın mayıs ayında Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının yansıması olduğunu savunan Capital Economics, enflasyondaki yükselişin geniş tabanı olduğuna da işaret etti.

Capital Economics yayınladığı raporda, "Enflasyonda Haziran ayında yaşanan artışın büyüklüğünün TCMB'nin bu ay yapılacak politika toplantısında bir reaksiyon vermesi için yeterli olması muhtemel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanları seçimlerden bu yana, TCMB'ye yüksek enflasyon ile başa çıkması için imkan verileceği konusunda, bazı pozitif ifadeler kullanıyorlar. Biz şu anda bir hafta vadeli repo faizinde 100 baz puan bir artırım öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.