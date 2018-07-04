Kurbanlık fiyatlarına yüzde 10'un üzerinde zam

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatlarına enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zam geleceği öğrenildi. 2018 yılının en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7000, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 1000 TL olması bekleniyor.

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Kurban Bayramı’na 45 gün kadar bir süre olmasına rağmen bazı marketler şimdiden kurbanlık satışına başladı. Bu yıl üreticinin kurbanlıklara enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zam uygulayacağı öğrenildi.

Sabah gazetesinden Pınar Çelik Nacar'ın haberine göre, bu yıl küçükbaş hayvanın ortalama 1000, büyükbaşın ise ortalama 7000 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkmasını öngördüklerini dile getiren Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, en büyük sıkıntının yükselen döviz kuru nedeniyle maliyeti artan yem ve yakıt olduğunu kaydetti.

AĞUSTOSTAKİ KUR BELİRLEYİCİ OLACAK

Buna bağlı olarak hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının da muhtemel olduğunu vurgulayan Tunç, "Üretici bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla ağustostaki döviz kuru fiyatlarda belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Ümit Bektaş Doğalgaza yüzde 20 zam sinyali

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200.000 büyükbaş kurbanlığın pazarlara girdiğini ve 900.000'e yakınının satıldığını belirten Tunç, “Büyükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatlarına 18-20 lira demiştik, ortalama 18 lira civarında rakamlara satış yapıldı. Bu yıl da ortalama 20 liradan başlar” diye konuştu.

Geçen yıl pazarda büyükbaş hayvanın fiyatı 6000 ila 22.000 lira arasında değişirken, küçükbaş kurbanlıklar ise 600 lira ile 1200 lira arasında satışa çıkmıştı. Yapılan satışlardan ise toplamda 10 milyar liranın üzerinde gelir elde edilmişti.



