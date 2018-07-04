Türk Lirası'ndaki değer kaybı Rus turistlerin yararına

© REUTERS / Stoyan Nenov Dolar, enflasyon öncesi yükselişte

Sputnik’e konuşan Ayık, Türk Lirası'nın değer kaybının Türkiye’de tatil yapmak isteyen Rus turistlerin yararına olduğunu belirtti.

Ayık “Daha önceden belirlenen tur fiyatları, bu sezonda enflasyon ne kadar olursa olsun artık değişmez. Bu nedenle Rus misafirlerimiz endişelenmesin. Gelecek sezonda ne olacağını söylemek için henüz zor. Türkiye’ye başka ülkelerden gelen turistler için liranın değer kaybı dahi yararlı oluyor. Zira geldikleri yerde para birimleri (dolar ve euro) Türk lirası karşısında daha da değer kazanıyor, bu nedenle fiyat artışı doların değerindeki artışın gerisinde kalıyor” ifadelerini kullandı.