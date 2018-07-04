Zeybekci: Birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele, faiz artışı meselesine girmek istemiyorum

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomiyle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.
Zeybekci, "Bazı ürünlerdeki zamlar ekonominin gereğidir, tedbirler alınacak" ifadesini kullandı.
"Faiz artışı meselesine girmek istemiyorum" şeklinde konuşan Zeybekci, şunları söyledi: "Bu Merkez Bankası'nın kararı. Faiz konusunda TCMB atılması gereken adımları mutlaka atacaktır."
Zeybekci, "24 Haziran seçimleri de takdir yetkisini milletimiz tek başına Cumhurbaşkanımıza vermiştir. Ekonomi yönetimi değişse dahi belirli doğrular vardır. Devlette devamlılık gereği bu alandaki kararlar da şimdiden öngörülebilir" diye konuştu.
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