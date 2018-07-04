Zeybekci: Birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele, faiz artışı meselesine girmek istemiyorum

Ekonomi yönetiminin birinci önceliğinin enflasyonla mücadele olacağını dile getiren Nihat Zeybekci, "Hedefimiz arzı artırıcı tedbirler almak" dedi. Zeybekci, bazı ürünlerdeki zamların ekonominin gereği olduğunu belirterek, faiz arttırımıyla ilgili kararın Merkez Bankası'na ait olduğunu ifade etti: "Faiz artışı meselesine girmek istemiyorum."