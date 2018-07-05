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    Şanghay limanında bir gemiden indirilen mallar

    ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı kızışıyor: 'ABD, kendisi dahil tüm dünyaya ateş açıyor'

    © REUTERS / Aly Song
    Ekonomi
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    ABD yönetimi yarın Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki ticari mala ek gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. Çin Dışişleri'nden "Kimse bir ticaret savaşı istemiyor" açıklaması yaparken Çin Ticaret Bakanlığı "ABD, kendisi dahil tüm dünyaya ateş açıyor" ifadesini kullandı.

    ABD- Çin
    © REUTERS / Brian Snyder
    Çin'in ABD'ye karşı gümrük vergisi uygulaması başlıyor
    ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki mallara ek gümrük vergisi getirme kararı cuma günü yürürlüğe giriyor.

    Trump, Çin'in karşılık vermesi halinde ticaret alanında yaşanan krizi yükseltme tehdidinde bulunarak 450 milyar dolarlık Çin malına ek gümrük vergisi getirebileceğini söylemişti. 

    'SAVAŞMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK'

    Çin daha önce 'ilk ateşi açanın kendileri olmayacağını' söylese de Çinli yetkililer ABD'nin Çin mallarına ek gümrük vergileri getirmesine anında benzer uygulamayla karşılık vereceklerini duyurdu.

    Haftalık basın toplantısında konuşan Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ABD'nin gümrük vergilerinin Çin'deki yabancı şirketler dahil uluslararası tedarik zincirine zarar vereceğini söyleyerek " ABD bu ticaret savaşını provoke etti. Biz savaşmak istemiyoruz ancak ülkenin ve halkın çıkarlarını korumak asına savaşmaktan başka çaremiz yok" dedi.

    Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng
    © AFP 2018 / Greg Baker
    Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng

    'ÇİN, ŞANTAJ VE TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEK'

    Gao "Eğer ABD gümrük vergilerini uygularsa aslında tüm ülkelerden şirketlere yeni vergiler getirmiş olacak. Buna Çinli ve ABDli şirketler de dahil. ABD'nin önlemleri özünde küresel tedarik zinciri ve değer zincirlerine saldırıyor. Basitçe ifade etmek gerekirse ABD, kendisi dahil tüm dünyaya ateş açıyor. Çin bu tehdit ve şantajlara boyun eğmeyecek, serbest ticareti ve çok taraflı sistemi savunma kararlılığında bocalamayacak" dedi.

    'ŞİRKETLERİN YAŞAYABİLECEĞİ OLASI ŞOKLARI HAFİFLETMEYE YARDIMCI OLACAĞIZ'

    Dünya Ticaret Örgütü
    © REUTERS / Denis Balibouse
    DTÖ’yü ABD’den korumak isteyen Çin’e kim yardım edecek?
    Gao 'Çin'deki ABD'li şirketlerin niteliksel önlemlere tabii tutulup tutulmayacağı' sorusuna ise hükümetin ülkedeki tüm yabancı şirketlerin yasal haklarını koruyacağı yanıtını verdi.

    Gao "ABD'nin başlattığı ticaret savaşının şirketler üzerindeki olası etkilerini incelemeyi sürdüreceğiz ve bu şirketlerin yaşayabileceği olası şokları hafifletmeye yardımcı olacağız" dedi.

    Çin'in dış ticaretinin yılın ikinci yarısında istikrarlı bir şekilde sürmesini beklediklerini söyleyen Gao, ABD'nin yeni gümrük vergilerinin Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki malların yüzde 59'unu (değeri 20 milyar dolar) oluşturan yabancı şirketlere yönelik olduğunu ve bu yüzde 59 içinde ABD'li şirketlerin önemli bir pay sahibi olduğunun altını çizdi.

    Pekin misilleme olarak yüzlerce ABD ürününe gümrük vergisi getirmeye hazırlandığını açıklamıştı.

    Bunlar arasında soya fasulyesi, pamuk ve süpürge darısı da bulunuyor. Çin'in misillemesinin Trump'ı destekleyen Teksas ve Iowa gibi eyaletlerdeki çiftçileri olumsuz etkilemesi bekleniyor.

    ÇİN DIŞİŞLERİ: TİCARET SAVAŞINI KİMSE İSTEMİYOR

    Bir uyarı da Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang'dan geldi.

    "Ticaret savaşını kimse istemiyor" diyen sözcü ülkesinin kimseyi provoke etmediğini belirtti.

    DTÖ'DEN KÜRESEL EKONOMİK KALKINMA UYARISI

    Dünya Ticaret Örgütü de (DTÖ) dün yaptığı uyarıda 'büyük ekonomilerin koyduğu ticaret engellerinin küresel ekonomik kalkınmaya zarar verebileceğini' vurguladı.

    Yaşanan gerilimi arttıran bir diğer gelişme de Çin'de bir mahkemenin ABD merkezli 'Micron Technology Inc.' adlı şirketin dünyanın en büyük hafıza çipi (bellek yongası) pazarı olan ülkede yarı iletken ürünlerini satmasını geçici olarak engellemesi oldu. Mahkeme bu kararı Tayvan merkezli 'United Microelectronics Corp.'un  patent haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle aldı.

    ABD'nin Çinli telefon üreticisi 'ZTE Corp' şirketinin satışlarını yasaklaması sonrası Pekin, yarı iletken sektörüne daha yüksek öncelik vermeye başlamıştı. 

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    Etiketler:
    Ticaret savaşı, Gümrük vergisi, DTÖ, Gao Feng, Lu Kang, Donald Trump, Çin, ABD
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