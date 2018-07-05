5 banka anlaşmaya vardı: 15 bin ATM'de ücretsiz işlem dönemi başlıyor

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım müşterileri imzalanan protokol ile bu bankaların tüm ATM'lerini işlem limitleri dâhilinde hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım ortak ATM kullanımı konusunda protokol imzaladı. Bu beş bankanın müşterileri herhangi bir ek ücret ödemeden diğer banka ATM'sinden işlem yapabilecek.

© REUTERS / Murad Sezer BDDK'dan ortak ATM'deki işlem ücretine müdahale

Banka müşterilerinin başka bir banka ATM'sini kullanarak kendi hesabı ya da kredi kartına ilişkin finansal işlemler gerçekleştirmesini sağlayan 'Ortak ATM Sistemi' Bankalar arası Kart Merkezi nezdinde kurulan sistemle 2009 yılından beri uygulanmakta.

Mevcut sistemde, bir başka banka ATM'sini kullanan müşteri alınan hizmet karşılığında komisyon/masraf ücreti ödüyor. İşlemlerin masraf ya da komisyona tabi olması ATM sisteminden yeteri düzeyde faydalanılamamasına yol açıyor.

5 bankanın 15 bin adet ortak ATM'sinden şu işlemler ücretsiz yapılabilecek:

— Para yatırma

— Para çekme

— Bakiye sorgulama

— Kredi kartı borç sorgulama

— Kredi kartı limit sorgulama

— Kredi kartı borç ödeme