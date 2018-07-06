Kayıt
10:01 06 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Buğday

    TMO'dan ekmek zammı açıklaması: Buğday sıkıntısı yok

    © REUTERS / Ilya Naymushin
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bugün için ekmekte buğday kaynaklı bir fiyat artışının gündeme getirilmesinin doğru olmadığı belirtilerek, "Buğdayda ülkemizde miktar olarak sıkıntılı bir durum bulunmamakta, sanayicilerimiz piyasadan geçen yılki fiyat seviyelerinde ürün tedarik edebilmektedir" ifadesi kullanıldı.

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı,
    © AA /
    Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmeğe gelecek zam hakkında açıklama: Halk tedirgin olmasın
    TMO'dan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın-yayın organlarında, buğday ekiliş ve üretiminde yüzde 8'e varan azalmalar olduğu, iklim koşullarının buğday kalitesini olumsuz etkilediği, TMO'nun alım fiyatının üreticiye yansımadığı, bunlara bağlı olarak un ve ekmek fiyatlarında artışlar yaşanacağına ilişkin bilgi ve belgeye dayanmayan açıklamaların gündeme taşındığı hatırlatıldı.

    Türkiye'nin buğday üretiminin yüzde 2 azalışla 21 milyon ton olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, buğday tüketiminin 19-20 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında, üretimin yurt içi tüketimi rahatlıkla karşılayacak düzeyde olduğu bildirildi.

    Açıklamada, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan buğday ithalatının çok daha fazlasının un, makarna, bulgur, bisküvi gibi mamul madde olarak ihraç edildiği vurgulanarak, bu ihracatta Türkiye'de üretilen ihtiyaç fazlası buğdayların da kullanıldığı aktarıldı.

    Ekmek
    © AA /
    Ekmeğe zam geliyor
    Buğday hasadının yüzde 50 seviyesinde olduğu, yeni mahsul buğday alımlarının 1 milyon tona ulaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Alımlarımız devam etmektedir. Hasat döneminde bazı bölgelerde alınan lokal yağışlar kalitede bir miktar kayba sebep olmakla birlikte ülke genelinde endişeye mahal verecek bir durum söz konusu değildir. TMO tarafından Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday için ton başına bin 50 lira alım fiyatı açıklanmasına rağmen ortalama alım fiyatı bin 60 lira olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla TMO alım fiyatının kalite düşüklüğü sebebiyle üreticilere yansımadığı iddiası doğru değildir. TMO, sektörün önünü rahat görebilmesi için 2018 yılı ekmeklik buğday satış fiyatlarını ekim ayı için bin 100 lira olarak belirleyerek 25 Mayıs'ta açıklamıştır. TMO'nun Ekim 2017 ekmeklik buğday satış fiyatının 995 lira olduğu dikkate alındığında, bu yılki satış fiyatının geçen yıl aynı dönemin sadece yüzde 10,5 üzerinde olduğu görülmektedir. Bugün için ekmekte buğday kaynaklı bir fiyat artışının gündeme getirilmesi doğru değil. Buğdayda ülkemizde miktar olarak sıkıntılı bir durum bulunmamakta, sanayicilerimiz piyasadan geçen yılki fiyat seviyelerinde ürün tedarik edebilmektedir."

    İlgili konular:

    İzmir'de ekmeğe zam yok
    Kurbanlık fiyatlarına yüzde 10'un üzerinde zam
    Etiketler:
    Zam, Ekmek, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kazakistan'da Göçebe Halklar Festivali
    Astana’da göçebe Türk halkları kültürü rüzgarı esti
    Karikatür
    İran: İsrail ile komşu bir ülke bulutlarımızı kısırlaştırıyor
    İnfografik
    Dünya Kupası'nda grup aşamasının en iyileri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam