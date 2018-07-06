Dolar haftanın son günü yatay

Dün küresel piyasalardaki olumlu hava ve gelişmekte olan ülke piyasalarında gözlenen girişlere paralel olarak 4.60 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL haftanın son gününe yatay bir seyirle başladı.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh Türkiye'deki milyonerler 120 milyar dolar biriktirdi

ABD piyasalarının kapalı olduğu önceki gün ani bir hareketle 4.72 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL, dün ise OHAL’in kalkacağına yönelik beklentilerle yönünü aşağı çevirdi. Öğleden sonra Başbakan Binali Yıldırım’ın önceliklerinin faizleri indirmek olacağını belirtmesiyle kısa süreli bir yükselişle 4,67’lere çıkan dolar/TL, dolar endeksindeki düşüş ve ABD’de beklentinin altında kalan özel sektör istihdam verisiyle beraber 4.60’a indi.

Haftanın son işlem gününe bakıldığında ise dolar/TL'nin yatay bir seyir izlediği görülüyor. Kur saat 09:15'te 4.60, euro ise 5.39 liradan alıcı buluyor.



