Yıllık mutfak enflasyonu yüzde 19.7: Açlık sınırı 1757 liraya yükseldi

Açlık sınırı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.7 artışla 1757 lira hesaplanırken, yoksulluk sınırı yüzde 19.6 artışla, 5 bin 80 liradan, 6 bin 77 liraya yükseldi.
Diken'in aktardığına göre, BİSAM raporunda şu bilgiler verildi:
'EN YÜKSEK MALİYET GRUBUNU PEYNİR VE ET ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR'
— Dört kişilik bir ailede her kişinin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor.
— Günlük harcamalarda haziranda en yüksek maliyet grubunu günlük 15.82 lira ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri et, tavuk ve balık 10.93 lira ile izliyor.
— Süt ve yoğurt için yapılması gereken günlük harcama tutarı 7.24 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 3.62 lirayı buluyor.
— Katı yağ 2.35 liralık, sıvı yağ ise 1.26 liralık harcama yapılması gereken ürün grupları olarak öne çıkıyor.
— Sağlıklı bir beslenme için dört kişilik bir ailenin, sebze ve meyve için 8.49 lira, yumurta için 0.89 lira; şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 2.69 lira harcama yapması gerekiyor.
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