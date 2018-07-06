Kayıt
16:10 06 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Enflasyon

    Yıllık mutfak enflasyonu yüzde 19.7: Açlık sınırı 1757 liraya yükseldi

    © Flickr / one2c900d
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, haziran ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1 yılda yüzde 19.7’lik artışla 1757 liraya yükseldi.

    Enflasyon, pazar, sebze, meyve
    © REUTERS / Stoyan Nenov
    Yoksulluk sınırı 5584 liraya yükseldi
    TÜİK'in açıklamalarına göre haziran ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 15.39 düzeyinde gerçekleşti. Bir ailenin yeterli beslenebilmesi için gerekli temel gıda harcamalarını hesap eden BİSAM'ın verilerine göre ise açlık sınırındaki yıllık artış oranı enflasyonun 4.3 puan üzerinde üzerinde.

    Açlık sınırı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.7 artışla 1757 lira hesaplanırken, yoksulluk sınırı yüzde 19.6 artışla, 5 bin 80 liradan, 6 bin 77 liraya yükseldi.

    Diken'in aktardığına göre, BİSAM raporunda şu bilgiler verildi:

    'EN YÜKSEK MALİYET GRUBUNU PEYNİR VE ET ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR'

    Enflasyon, pazar, alışveriş
    © REUTERS / Stoyan Nenov
    Son 14 senenin en yükseği: Yıllık enflasyon yüzde 15.39'a çıktı
    - Dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 58.57 lira harcama yapması gerekiyor.

    — Dört kişilik bir ailede her kişinin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor.

    — Günlük harcamalarda haziranda en yüksek maliyet grubunu günlük 15.82 lira ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri et, tavuk ve balık 10.93 lira ile izliyor.

    — Süt ve yoğurt için yapılması gereken günlük harcama tutarı 7.24 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 3.62 lirayı buluyor.

    — Katı yağ 2.35 liralık, sıvı yağ ise 1.26 liralık harcama yapılması gereken ürün grupları olarak öne çıkıyor.

    — Sağlıklı bir beslenme için dört kişilik bir ailenin, sebze ve meyve için 8.49 lira, yumurta için 0.89 lira; şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 2.69 lira harcama yapması gerekiyor.

    İlgili konular:

    Açlık sınırı 1680, yoksulluk sınırı 5473 TL
    Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1615 lira
    Türkiye için büyüme tahminini düşüren JP Morgan, enflasyon beklentisini yükseltti
    Şimşek: Enflasyon gibi dengesizlikler giderilecek
    Etiketler:
    Yoksulluk sınırı, Açlık sınırı, TÜİK, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kolombiya Milli Takımı'na çoşkulu karşılama
    Dünya Kupası'ndan elenen Kolombiya, şampiyon gibi karşılandı
    Karikatür
    İran: İsrail ile komşu bir ülke bulutlarımızı kısırlaştırıyor
    İnfografik
    Dünya Kupası'nda grup aşamasının en iyileri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam