Çin'den 'tarihteki en büyük ticaret savaşını başlatan' ABD'ye göze göz dişe diş

ABD Başkanı Donald Trump'ın 34 milyar dolarlık ithal Çin malına yüzde 25 vergi getirmesine aynen karşılık veren Pekin, derhal 34 milyar dolarlık ithal Amerikan malına yüzde 25 vergi uygulamaya başladı.

© REUTERS / Aly Song ABD ile Çin arasında ticaret savaşı resmen başladı

''Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal eden ABD, bugüne değin ekonomi tarihindeki en büyük ticaret savaşını başlattı'' açıklamasını yapan Çin Ticaret Bakanlığı, misillemeyi ''Çin tarafı (ticaret savaşında) ilk kurşunu atmayacağına dair söz vermişti. Fakat Ülkenin temel çıkarlarını ve halkın çıkarlarını korumak için karşılık vermek zorundayız'' diye gerekçelendirdi.

Çin'in 545 Amerikan ürününe yönelik vergi misillemesi, öncelikle Trump'ın seçmen kitlesini oluşturan tarım ve hayvancılık yapanların soya fasulyesi, mısır, pamuk, tavuk, domuz, istakoz, şarap gibi üretimlerini hedef aldı.

TRUMP'TAN 500 MİLYAR DOLARLIK TEHDİT

Ancak Trump daha önce Pekin'in misillemede bulunması halinde bu kez 500 milyar dolarlık Çin ürününe daha vergi getirme tehdidinde bulunmuştu.

HALKIN CEBİNİ YAKACAK

© REUTERS / Aly Song ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı kızışıyor: 'ABD, kendisi dahil tüm dünyaya ateş açıyor' Bu misillemelerin tırmanması halinde dünya çapında pek çok ürün ve mamülün fiyatlarının fırlaması kaçınılmaz olacak.

Washington Post gazetesinin görüşünü aldığı Pekin'deki 'Gavekal Dragonomics' isimli ekonomik araştırmalar şirketinin analisti Yanmei Xie ''Vergilerin doğrudan hedef aldığı sanayi ve sektörler üzerinde derhal, çok büyük etkisi olacak'' dedi.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Asıl endişe verici olan ise Trump'ın 500 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tehdidi. Böyle bir adım, Çin'in ABD'ye yaptığı tüm ihracatı kapsar.

Yanmei Xie, ''Trump'ın bundan sonra ne yapacağı için geri sayım başladı'' dedi.

YA İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ TUR OLURSA?

Pekin'deki Renmin Üniversitesi'nin uluslararası ilişkiler profesörü Shi Yinhong ''Kilit nokta şu: Daha fazla misileme olacak mı, ikinci ve üçüncü tur intikam operasyonları olacak mı'' diye konuştu.

Çin'deki Amerikan Ticaret Odası Başkanı William Zarit de Trump'a ''Ticaret savaşının kazananı olmaz'' uyarısı yaptı.

Morgan Stanley'ye göre ABD ile Çin arasında ticareti yapılan malların 3'te 2'si küresel tedarik zincirleriyle bağlantılı olduğundan dünya ticareti ciddi şekilde olumsuz etkilenecek.