BDDK Başkanı açıkladı: 'Yerli ve milli' kredi derecelendirme kuruluşu geliyor

Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptıklarını söyleyen BDDK Başkanı Akben, "Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek" diye konuştu.
Akben, "Şu anda TBB ve TKBB üyesi bankalarımızdan bir kuruluş kurma konusunda talepler var. Bunun yanında TOBB, Finansal Kurumlar Birliği üyeleri, Türkiye'nin belirli holding ve şirketleri ortak olabilir. Yani çok geniş bir tabanı olmasını arzu etmekteyiz" ifadesini kullandı.
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