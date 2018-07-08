Hububat hasadında 400 milyon liralık kayıp

Türkiye genelinde hububat ürünlerinde hasat devam ederken, biçerdöverle yapılan hasat sırasında oluşan dane kaybı nedeniyle büyük bir servet yok oluyor. Hububatta yüzde 1'lik dane kaybının yıllık maliyetinin 400 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, buğday ve arpa hasadının sürdüğü Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da biçerdöverlerin hasat edeceği ürüne göre ayarlanmasının dane kaybını en aza indireceğini söyledi.

BloombergHT'nin aktardığı habere göre, Türkiye'de 12 buçuk milyon hektar alanda hasat yapılacağını belirten Çevik, şunları söyledi:

"Bu hasadın şu anda yüzde 35-40'larındayız. Daha Orta Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgelerimiz de de hasat olacak. 12,5 milyon hektar alan içerisinde 15 bin adet biçerdöverimiz var. Bu biçerdöverlerde devletimizin desteğiyle son yıllarda yenilenmeye başlandı. Ama ne kadar yenilesek de bazı teknik bilgilerimizi biçerdöver sürücülerine aktarmamız lazım. Biçerdöver kullanıcıları eğitilerek sertifikasyon belgesini alması gerekli. Eğitimini iyi alan biçerdöver sürücüsü hasadı da düzgün bir şekilde yapar. Her ürün için biçerdöver ayarlarının yeniden yapılması gerekiyor. Bu ayarlar yapılırsa dane kaybımız az olur. Dane kaybının az olması ülke ve çiftçi gelirini artırır."

'EĞİTİMLE ÖNLENEBİLİR'

Hasatta yüzde 1'lik dane kaybının 350 ila 400 bin ton arasında ürüne denk geldiğini, bunun da 400 milyon lirayı bulan ekonomik kayıp olduğunu ifade eden Çevik, bu kaybın eğitimle önlenebileceğini belirtti.

Çevik, "Ortalama dane kırılması yüzde 2 olduğu zaman standart ölçülerdir, ama şunu da unutmayalım biz bunu niye yüzde 1'e düşürmeyelim. Neden yüzde 1'den aşağı düşürmeyelim. Ülkemizde 35-40 milyon ton civarında yapılan hububat hasadında oluşan yüzde 1 dane kaybı 350-400 bin ton ürün demektir. Bu da 400 milyon lira ediyor. Biz kendi teknik bilgilerimizin eksikliğinden dolayı Allah'ın verdiği bu bereketi niye kaybedelim? Biçerdöver sahipleri ve çiftçimiz hasat sırasında teknik konulara dikkat etmeli. Biçerdöveri teknik bilgilerle donatılmış kişiler kullanırsa dane kayıplarının önüne geçebiliriz" diye konuştu.

SAP VE SAMANDA DA KAYIP YAŞANIYOR

Öte yandan, danede yaşanan kaybın aynı oranda olmasa da sap ve samanda da yaşandığı öğrenildi.

Tarım uzmanları ülke hayvancılığı için en kolay üretilen kaba yem kaynağını sap ve samanın ekonomik değerinin 10 milyar liraya yakın olduğunu, Konya'da bu sezon yaklaşık 2.5 milyon ton saman üretileceği tahmin edildiğini, bunun da 1 milyar lirayı aşacağı kaydedildi.