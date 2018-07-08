Kayıt
05:20 09 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Tarla, işçi, tarım

    Hububat hasadında 400 milyon liralık kayıp

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 33

    Türkiye genelinde hububat ürünlerinde hasat devam ederken, biçerdöverle yapılan hasat sırasında oluşan dane kaybı nedeniyle büyük bir servet yok oluyor. Hububatta yüzde 1'lik dane kaybının yıllık maliyetinin 400 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

    Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, buğday ve arpa hasadının sürdüğü Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da biçerdöverlerin hasat edeceği ürüne göre ayarlanmasının dane kaybını en aza indireceğini söyledi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA /
    Kılıçdaroğlu'ndan patates-soğan ithalatına tepki: Hükümet, tarım lobisinin oyuncağı konumundadır
    BloombergHT'nin aktardığı habere göre, Türkiye'de 12 buçuk milyon hektar alanda hasat yapılacağını belirten Çevik, şunları söyledi:

    "Bu hasadın şu anda yüzde 35-40'larındayız. Daha Orta Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgelerimiz de de hasat olacak. 12,5 milyon hektar alan içerisinde 15 bin adet biçerdöverimiz var. Bu biçerdöverlerde devletimizin desteğiyle son yıllarda yenilenmeye başlandı. Ama ne kadar yenilesek de bazı teknik bilgilerimizi biçerdöver sürücülerine aktarmamız lazım. Biçerdöver kullanıcıları eğitilerek sertifikasyon belgesini alması gerekli. Eğitimini iyi alan biçerdöver sürücüsü hasadı da düzgün bir şekilde yapar. Her ürün için biçerdöver ayarlarının yeniden yapılması gerekiyor. Bu ayarlar yapılırsa dane kaybımız az olur. Dane kaybının az olması ülke ve çiftçi gelirini artırır."

    'EĞİTİMLE ÖNLENEBİLİR'

    Ekonomi raporu
    © Sputnik /
    ‘Türkiye'de tarım açısından 2018 zor geçecek’
    Hasatta yüzde 1'lik dane kaybının 350 ila 400 bin ton arasında ürüne denk geldiğini, bunun da 400 milyon lirayı bulan ekonomik kayıp olduğunu ifade eden Çevik, bu kaybın eğitimle önlenebileceğini belirtti.

    Çevik, "Ortalama dane kırılması yüzde 2 olduğu zaman standart ölçülerdir, ama şunu da unutmayalım biz bunu niye yüzde 1'e düşürmeyelim. Neden yüzde 1'den aşağı düşürmeyelim. Ülkemizde 35-40 milyon ton civarında yapılan hububat hasadında oluşan yüzde 1 dane kaybı 350-400 bin ton ürün demektir. Bu da 400 milyon lira ediyor. Biz kendi teknik bilgilerimizin eksikliğinden dolayı Allah'ın verdiği bu bereketi niye kaybedelim? Biçerdöver sahipleri ve çiftçimiz hasat sırasında teknik konulara dikkat etmeli. Biçerdöveri teknik bilgilerle donatılmış kişiler kullanırsa dane kayıplarının önüne geçebiliriz" diye konuştu.

    SAP VE SAMANDA DA KAYIP YAŞANIYOR

    Öte yandan, danede yaşanan kaybın aynı oranda olmasa da sap ve samanda da yaşandığı öğrenildi.

    Tarım uzmanları ülke hayvancılığı için en kolay üretilen kaba yem kaynağını sap ve samanın ekonomik değerinin 10 milyar liraya yakın olduğunu, Konya'da bu sezon yaklaşık 2.5 milyon ton saman üretileceği tahmin edildiğini, bunun da 1 milyar lirayı aşacağı kaydedildi.

    İlgili konular:

    Bankaya borcunu ödeyemeyen çiftçi, kendini yakmaya çalıştı
    Antalyalı çiftçi domatesin cenaze namazını kıldı
    'Hükümet çiftçi zarar etmesin diye önlem almalı'
    Etiketler:
    tahıl, Saman, hububat, Ticaret Borsası, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Astana'da sokak sanatı
    Astana sokaklarına renk katan göz alıcı graffitiler
    Karikatür
    İran: İsrail ile komşu bir ülke bulutlarımızı kısırlaştırıyor
    infografik
    Suriye'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam