Borsa 100 bini aştı, dolar 4.51'e indi

Haftaya yüzde 1'e yakın değer artışı ile başlayan BIST 100 endeksi, açılış sonrası yükseliş ivmesini sürdürerek 100.520 puana kadar yükseldi. Geçtiğimiz hafta 4.58 seviyesinden kapanan dolar/TL, 4.51 seviyesine indi.

Yurtiçi piyasalar haftanın ilk işlem gününde artan küresel risk iştahı ve döviz kurlarındaki düşüşlerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 100.000 seviyesinin üzerine çıktı.

Güne yüzde 0.9 değer kazancıyla 99.596 seviyesinden başlayan endeks, açılış sonra yükselişini sürdürerek 100.520 puanı gördü. Endeks en son 4 Haziran'da 100.000 seviyesinin üzerinde işlem görmüştü. Bu puan ise 1 Haziran sonrası görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısına yüzde 1.77 değer kazancı ile 100.478.49 puandan girdi.

Dünya'nın haberine göre analistler, öğleden sonra yurt içinde Hazine'nin düzenlediği tahvil ihalelerinin sonuçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.600 puanın direnç, 97.900 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

KURDA POZİTİF HAVA HAKİM

Analistler borsadaki artışa yönelik, "Bazı gelişen ülke para birimleri ve dış borsalardaki toparlanma çabaları iç piyasalara olumlu etki" görüşünü paylaşıyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD verileri ile birlikte dolar/TL'de 4.58 seviyesi görülmüştü. Kurda pozitif hava bugün de hakim. Dolar/TL bugün 4.56 seviyesinden açılmasının ardından 4.5126 seviyesine kadar geriledi.

Saat 12.53'te dolar/TL yüzde 1.3 düşüşle 4.5146 seviyesinde hareket ederken, euro 5.3230 civarında yer aldı.