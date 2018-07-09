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    US President Donald Trump meets with EU leaders in Brussels

    Fransa Maliye Bakanı: ABD ile Avrupa arasında ticaret savaşı çoktan başladı

    © Sputnik / Alexey Vitvitsky
    Ekonomi
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    Le Maire, ABD ile Avrupa arasında ticaret savaşının çoktan başladığını belirterek Trump'ı AB'ye yeni gümrük vergileri getirmemesi yönünde uyardı. Almanya'da da hükümet ortağı SPD'nin lideri, ABD Büyükelçisi'nin otomotiv sektörüyle gümrük vergisi görüşmeleri yürütmesine ''Biz muz cumhuriyeti değiliz'' tepkisini gösterdi.

    ArcelorMittal çelik fabrikası, Gent, Belçika
    © REUTERS / Yves Herman
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in yanısıra ülkesinin en yakın müttefiklerini de yüksek gümrük vergileriyle vurmasına başından beri en sert tepkiyi gösteren Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında ticaret savaşının çoktan başladığını belirtti.

    'TRUMP'A KARŞI BİRLİK İÇİNDE OLMALIYIZ'

    Bir ekonomi konferansında ''Mesele, ticaret savaşı çıkıp çıkmayacağı değil, zira savaş çoktan başladı'' saptamasını yapan Fransa Maliye Bakanı, ABD Başkanı'nı AB'ye yeni gümrük vergileri getirmemesi yönünde uyardı.

    ''Yarım gümrük vergilerinde yeni bir artış olursa, mesela otomotiv sanayiine ek vergiler getirilirse, Avrupa'nın birleşik ve egemen bir güç olduğunu göstermek için birlik içinde güçlü tepki vermeliyiz'' diyen Le Maire, şu vurguyu yaptı:

    ''Saldırıya uğrarsak kolektif ve kararlı şekilde karşılık vereceğimiz bilinsin.''

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump’tan AB’ye ‘ithal otomobillere gümrük vergisi’ tehdidi
    OTOMOBİL KRİZİ YOLDA

    AB, Meksika ve Kanada'dan çelik ithalatına ek yüzde 25, alüminyum ithalatına ek yüzde 10 gümrük vergisi getiren Trump, karşı tarafın misillemesi üzerine de AB'de üretilen tüm araçlara yüzde 20 gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunmuştu.

    ''On yıllardır süregiden otomotiv ithalatının Amerikan otomobil sanayiini daralttığına dair kanıtlar var'' diyen Trump, ABD Ticaret Balanlığına da ABD'nin AB ile ticarette verdiği açığı ve AB'ye yeni vergi uygulamak gerekip gerekmediğini incelemesi talimatını vermişti. Bakanlık raporunu temmuz sonunda açıklayacak.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © AP Photo / Michael Sohn
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    ABD'NİN BERLİN BÜYÜKELÇİSİ KENDİ BAŞINA 'ÇÖZMEYE' KALKINCA

    Almanya'da ise mayıs başında göreve başladığından beri açıklamaları ve icraatlarıyla şimşekleri çeken ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'e bir tepki de koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'den geldi.

    ALMAN OTOMOTİV DEVLERİ ÖNERİYİ DESTEKLEDİ

    Die Welt am Sonntag gazetesine konuşan SPD lideri, Richard Grenell'in BMW AG, Daimler AG, Volkswagen AG gibi Alman otomotiv devlerinin CEO'larıyla kapalı kapılar ardında toplantı yaptığı ve Amerikalı diplomatın ABD ile AB arasındaki tüm otomobil ithalatına gümrük vergilerinin kalkması yoluyla sorunun çözülmesi önerisine Alman şirket yöneticilerinin destek verdiği haberleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

    Richard Grenell
    © AFP 2018 / Odd Andersen
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    'DUYULMUŞ ŞEY DEĞİL'

    ''ABD Büyükelçisi'nin böyle bir konuda görüşmeler yürütmesi, ilk kez duyulan bir şey. Bu nasıl bir davranış, nasıl bir yöntemdir. Grenell rolünü bilsin'' tepkisini gösteren Nahles, ''Washington gümrük vergileriyle ilgili konuşmak istiyorsa bunun muhatapları ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'dir'' vurgusu yaparak ekledi:

    ''Biz muz cumhuriyeti değiliz.''

    Etiketler:
    Volkswagen, BMW, Daimler, Die Welt am Sonntag, SPD, Andrea Nahles, Richard Grenell, Donald Trump, Bruno Le Maire, Almanya, ABD, AB, Fransa
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