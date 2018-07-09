Merkez Bankası başkan yardımcıları, Başkan'ın önerisi olmadan atanabilecek

'Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname', Resmi Gazete'de yayınlandı.
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703 sayılı KHK, 143 sayfa ve 233 maddeden oluşuyor.
3 gün içinde çıkarılan 3. KHK ile 'Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde ve meslekleri ile ilgili olarak en az 10 yıl çalışmış' ibaresi ile 'Başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla 5 yıl süre ile' ibaresi metinden çıkarıldı.
Aynı kararnameye göre, Merkez'in hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanabilecek.
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