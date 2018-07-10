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10:23 10 Temmuz 2018
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan ilk mesaj

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Ekonomi
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    Yeni sistemin ilk kabinesinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi. Albayrak, "Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı
    © AA / Kayhan Özer
    Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin" ifadesini kullandı.

    Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni sisteminde bizi bu göreve layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin, bizi milletimize karşı mahcup etmesin" ifadelerini kullandı. 

    ESKİ BAKANLARDAN TEBRİK

    Dolar
    © REUTERS / Thomas White
    Dolar, yeni kabineyle yükseldi
    Öte yandan yeni kabineye başarı dileğinde bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı personeline teşekkür etti. Fakıbaba, "Görevi devralan Bakanımızın, bu dönemde yeni çalışmalar ve projelerle hizmet bayrağını daha da ileri taşıyacağına inancım tamdır. Bu süreçte ortaya konacak çalışmalara her türlü katkıyı vereceğimi belirtiyor, kendisine başarılar diliyorum." paylaşımında bulundu.

    Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni kabineyi tebrik etti. 

    Etiketler:
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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