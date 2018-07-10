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10:23 10 Temmuz 2018
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    Türk Lirası, para

    Doğuş'un borç yapılandırmasında pürüz: Bankalar uzlaşamıyor

    © AA /
    Ekonomi
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    Doğuş Grubu'nun 2 milyar euroluk borcunun yapılandırmasında uzaması planlanan vadeler konusunda bankalar henüz uzlaşamadı. Yapılan görüşmelerde bazı bankaların uzun vadeyi kabul etmediği iddia ediliyor.

    AVM
    © Fotoğraf : AA
    Doğuş, AVM'sini peşin ödeme şartıyla sattı
    Doğuş Grubu'nun kredi yapılandırması için bankalarla görüşmesi devam ederken, 2 milyar euro civarı olan yeniden yapılandırmaya tabi olacak kredi vadesinin 4-6 yıla uzatma konusunda bankaların vade konusunda uzlaşamaması süreci geciktiriyor.

    Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre Yapı Kredi ve İş Bankası liderliğinde yürütülen görüşmelerde kreditör bankalardan Akbank vadeler konusunda ikna edilmeye çalışılıyor.

    Kaynaklar yapılandırılacak kredide yaklaşık 10 bankanın kreditör olduğu belirtiyorlar.

    Yılbaşından bu yana yüzde 20 civarı değer kaybeden TL, özellikle döviz cinsi borçları olan şirketleri zora sokarken, nakit akışında sıkıntı çeken şirketler bankalarla borç yapılandırma görüşmeleri sürdürüyor. Şubat ayında Yıldız Holding'in borç yapılandırmasının ardından yine Türkiye'nin önde gelen gruplarından Doğuş Grubu'nun da kredi borcu yapılandırması için bankalarla görüşmeye başlamıştı.

    Doğuş Holding'in kısa vadeli kredileri, 2017 sonu bilançosuna göre 7.5 milyar lira düzeyinde. Bu tutar yıl sonu resmi euro kuruna göre 1.7 milyar euroya karşılık geliyor. Holdingin toplam kredi borcu ise 23.5 milyar lira, yani 5.2 milyar euro seviyesinde.

    Konuya yakın bir kaynak yapılandırmada belli şeylerde sona yaklaşıldığını ancak uzatılacak vadeler üzerinde tartışmaların sürdüğünü belirterek, "Vadeler konusunda bir anlaşmazlık var. Yapı Kredi ve İş Bankası'nın önerdiği vadelere Akbank çok sıcak bakmıyor" dedi.

    Ferit Şahenk
    © AA /
    Doğuş Holding de borç yapılandırmasına gidiyor
    'MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE ALMAK İSTİYOR'

    Aynı kaynak, vadelerin 4-6 yıl arasında olmasının üzerinde çalışıldığını belirterek, "Bazı bankalar 4, bazıları 6, bazıları da 4+2 vade istiyor. Toplam yapılandırmaya konu tutar da 2 milyar euro" diye konuştu.

    Süreçle ilgili bilgi sahibi bir kaynak da grup esas yapılandırmaya konu kredilerin 1 yıla kadar vadeli kredilerin olduğunu belirterek, "Bunun için de vade uzatmanın yanısıra varlık satışları da gündeme gelecek" dedi.

    Konuya yakın bir başka kaynak da "Akbank kredi alacağını mümkün olan en kısa sürede almak istiyor" dedi.

    Yapılandırma ile ilgili bilgi veren üçüncü bir diğer kaynak da gruptaki yapılandırmaya ihtiyacı olan şirketlerin kredilerinin Doğuş Holding altında toplanıp, onun üzerinden yapılandırılmasının üzerinde çalışıldığını belirterek "Bu kredilerle ilgili teminatlar ve taahhütler de olacak" dedi.

    Doğuş Holding, Akbank ve Yapı Kredi konu ile ilgili yorum yapmadı. İş Bankası ise konu ile ilgili müzakerelerin sürdüğünü belirterek detay vermedi.

    VARLIK SATIŞLARI HIZLANDI

    Ferit Şahenk
    © AA /
    Doğuş, plazasını zararına sattı
    Doğuş Holding 2016'daki 2 milyar liralık zararın ardından 2017'de de 2.3 milyar lira zarar ederken, holdingin geçen yılki satışları ise yüzde 16 artarak 20.4 milyar liraya çıkmıştı.

    Grup borçlardan dolayı aralarında yeme içme, gayrimenkul ve sektöründen şirketlerde bazı satışlar yaparken, son olarak grubun iştiraki Doğuş Otomotiv bağlı ortaklığı D-Auto Suisse'in satışı için müzakerelere başlayacağını duyurmuştu.

    Doğuş GYO Gebze'deki gayrimenkullerini 102.5 milyon euroya Seyir Gayrimenkul'e satarken, yine Doğuş Grubu bünyesinde Nusret ve Zuma gibi markaların da bulunduğu "d.ream International BV" şirketinde, Singapur devlet fonu Temasek ve İngiltere'de yerleşik uluslararası sermaye fonu Metric Capital Partners ile yüzde 17 hisse devri karşılığında ortak olduğu nisan ayında açıklanmıştı.

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    Etiketler:
    Borç yapılandırması, Akbank, Yıldız Holding, Yapı Kredi, Doğuş Holding, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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