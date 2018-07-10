Mehmet Şimşek: Hoşçakalınız...

Yeni kabinenin açıklanmasının ardından Twitter'dan görüşlerini paylaşan Mehmet Şimşek'in mesajları şöyle:

"Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi. Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan'a şükranlarımı arz ederim."

1/3 Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi.



Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan’a şükranlarımı arz ederim🙏🏻 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 10, 2018

​"Siyasette özellikle ilk göz ağrım Gaziantep ve baba ocağım Batman'daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim. Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun."

2/3 Siyasette özellikle ilk göz ağrım #Gaziantep ve baba ocağım #Batman’daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim.



Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 10, 2018

​"Siyasete adım attığım 2007'den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız…"

3/3 Siyasete adım attığım 2007’den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim.



Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 10, 2018

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