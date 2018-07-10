Mehmet Şimşek: Hoşçakalınız...

Yeni kabinenin açıklanmasının ardından Twitter'dan görüşlerini paylaşan Mehmet Şimşek'in mesajları şöyle:
"Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi. Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan'a şükranlarımı arz ederim."
1/3 Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 10, 2018
Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan’a şükranlarımı arz ederim🙏🏻
"Siyasette özellikle ilk göz ağrım Gaziantep ve baba ocağım Batman'daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim. Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun."
2/3 Siyasette özellikle ilk göz ağrım #Gaziantep ve baba ocağım #Batman’daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 10, 2018
Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun.
"Siyasete adım attığım 2007'den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız…"
3/3 Siyasete adım attığım 2007’den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 10, 2018
Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız…
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