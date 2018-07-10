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    Ordu Arap turistler

    Arap turistler Ordu'ya gelmeye devam ediyor

    © AA / Hayati Akçay
    Ekonomi
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    Arap turistlerin Karadeniz Bölgesi'ne olan ilgisi, yaz mevsiminin gelmesiyle arttı. Karadeniz'de son 5 yıldır yoğun olarak Ordu'yu ziyaret eden Arap turistler, özellikle yaz aylarında Kabadüz'e bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, Aybastı'ya bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, şelaleler ve deniz kıyısındaki ilçeleri ziyaret ediyor.

    Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın El Kasım şehrine karşılıklı seferlerin de başlamasıyla bölgeye gelen turist sayısında gözle görülür artış yaşanırken, denizin ve doğanın tadını çıkartan Arap turistler, Ordu'dan memnun ayrılıyor.

    Ordu Arap turist
    © Fotoğraf : DHA
    Arap turistler Ordu'dan ev alıyor
    Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Suudi Arabistan'dan gelen yaklaşık 300 kişilik turist kafilesini Ordu-Giresun Havalimanı'nda karşıladı. Toparlak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, havalimanın açılmasının ardından Ordu'nun ciddi oranda yabancı turist almaya başladığını söyledi.

    Körfez ülkelerinden 2015 yılından itibaren düzenli olarak turist alındığını aktaran Toparlak, "Bugün de El Kasım'dan bir uçağımız havalimanına iniş yaptı. Misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Bir hafta süre ile kalan misafirlerimiz daha sonra geri gidiyor ve yeni misafirleri karşılıyoruz. Ordu, ulaşım sorununu çözdükçe turist sayısını da arttırıyor" dedi.

    Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Suudi Arabistan'dan gelen yaklaşık 300 kişilik turist kafilesini karşıladı.
    © AA / Hayati Akçay
    Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Suudi Arabistan'dan gelen yaklaşık 300 kişilik turist kafilesini karşıladı.

    Ordu'nun, tarihi ve doğal güzellikleriyle gezilip görülmesi gerektiğini dile getiren Toparlak, "Biz bu organizasyonların çoğalmasını, bölgenin turizm ile kalkınmasını umut ediyoruz. El Kasım'dan gelen misafirlerimizi burada en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Turistler, yaylalarımızı ve özellikle doğamız ile şelalelerimizi geziyorlar. Denizden de faydalanıyorlar. Genelde ferdi gezilerden hoşlanıyorlar. Kalabalık aileler gelip, Aybastı, Çambaşı ve diğer yaylalarımızı gezerek bir hafta süre ile burada konaklayıp geri dönüyorlar" diye konuştu.

    HAFTADA ÜÇ SEFER ARAP TURİST KAFİLESİ BEKLENİYOR

    Arap turistler-Giresun
    © AA /
    Arap turistlerin Giresun'a ilgisi artıyor
    Geçen yıl Ordu'da 55 bini yabancı olmak üzere 705 bin turistin ağırlandığını, bu sayının 2018 yılı içerisinde daha da artmasını beklediklerini kaydeden Toparlak, şunları söyledi:

    "Geçen yıl bu tarihlere baktığımızda yaklaşık yüzde 7 civarında artış olduğunu görüyoruz. Turizm, zaten adı üzerinde ilin ekonomisine son derece katkıda bulunuyor. Aynı zamanda ilin tanıtımını da yapıyorlar. Misafirlerimizin her birini birer elçi olarak görüyoruz. Gelen misafirler burayı çok beğeniyor, gittiklerinde Ordu'yu anlatıyorlar ve çevrelerindeki insanlar tekrar Ordu'ya geliyor. Dolayısıyla biz misafirlerimizi önemsiyoruz ve gerekli ihtimamı göstermemiz gerektiğine inanıyorum."

    Toparlak, yaz boyunca Ordu'ya haftada üç sefer Arap turist kafilelerini beklediklerini sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    Arap turist, Karadeniz, Ordu, Suudi Arabistan
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