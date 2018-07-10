'Türkiye'yi yakından izliyoruz' diyen Standard&Poor's: Bakanlar hakkında sonuca varmak için erken

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's, yeni kabinenin açıklanması sonrası bir değerlendirme yayımladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hazine ve ekonomi bakanı olarak damadını atamasının iktidarın giderek tek elde toplandığını gösterdiğini ifade etti.

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"Türkiye'de yeni atanan bakanlar hakkında sonuca varmak için erken" denilen değerlendirmede, "Ancak Türkiye'de karar verme süreci açıkca artan şekilde merkezileşti" ifadesi yer aldı. S&P'nin değerlendirmesinde, "Türkiye'yi yakından izliyoruz" denildi.

S&P'nin kıdemli analistlerinden Frank Gill, Reuters'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Olağanüstü hal politikasının, maliye politikası genel duruşunun ne olacağını yakından izliyoruz… Kredi garanti (fonu) mekanizması daha da geliştirilecek mi? Bizce bankaların fonlama kapasitesinin tamamına yakınının kullanıldığı göz önüne alındığında büyüme nereden gelecek?"

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© AA / Kısa vadeli dış borç 122 milyar dolara yükseldi

Yeni hükümetin, son faiz artırımlarından sonra yavaşlaması beklenen büyümeye karşı ekonomiyi destekleyici önlemler alıp almayacağını izleyeceklerini belirten Gill, önlem alınması halinde kamu borcunun yükselebileceğine dikkat çekti.

Gill, "Türkiye'nin çok büyük bir cari açığı olduğunu ve geçmişte bankaların temelde dışarıdan borçlanarak buna aracı olduklarını düşünürseniz, hızla büyümeyi sürdürebilecek tek sektör olarak kamu sektörü kalıyor, ki bu da dış borcun artması anlamına gelir" dedi.

S&P, Türkiye'yi BB- ile diğer başlıca iki derecelendirme kuruluşu Moody's ve Fitch'ten daha düşük düzeyde derecelendiriyor.