'Türkiye'yi yakından izliyoruz' diyen Standard&Poor's: Bakanlar hakkında sonuca varmak için erken

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's, yeni kabinenin açıklanması sonrası bir değerlendirme yayımladı.
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hazine ve ekonomi bakanı olarak damadını atamasının iktidarın giderek tek elde toplandığını gösterdiğini ifade etti.
S&P'nin kıdemli analistlerinden Frank Gill, Reuters'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Olağanüstü hal politikasının, maliye politikası genel duruşunun ne olacağını yakından izliyoruz… Kredi garanti (fonu) mekanizması daha da geliştirilecek mi? Bizce bankaların fonlama kapasitesinin tamamına yakınının kullanıldığı göz önüne alındığında büyüme nereden gelecek?"
'BÜYÜMEYİ SÜRDÜREBİLECEK TEK SEKTÖR KALIYOR, BU DA DIŞ BORCUN ARTMASI ANLAMINA GELİR'
Gill, "Türkiye'nin çok büyük bir cari açığı olduğunu ve geçmişte bankaların temelde dışarıdan borçlanarak buna aracı olduklarını düşünürseniz, hızla büyümeyi sürdürebilecek tek sektör olarak kamu sektörü kalıyor, ki bu da dış borcun artması anlamına gelir" dedi.
S&P, Türkiye'yi BB- ile diğer başlıca iki derecelendirme kuruluşu Moody's ve Fitch'ten daha düşük düzeyde derecelendiriyor.
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